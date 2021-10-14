Вага електронного сміття на планеті незабаром перевищить вагу Великої китайської стіни

Вікторія Гілл

Кореспондентка з питань науки, BBC News

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Вага старих електричних та електронних девайсів, які у 2021 році відправлять на смітник, перевищить 57 млн тонн.

Це більше, ніж вага Великої китайської стіни - найважчого штучного об'єкта на планеті.

Таку оцінку дала міжнародна група експертів, що займається проблемою утилізації відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE).

Вони відзначають, що цінність цих матеріалів - величезна.

Згідно зі звітом Світового економічного форуму 2019 року, вартість електронного сміття на глобальному рівні становить 62,5 млрд доларів - це перевищує ВВП більшості країн.

"У тонні мобільних телефонів золота у 100 разів більше, ніж у тонні золотої руди", - сказав Рюдігер Куер, директор програми ООН у сфері стійкого розвитку.

До таких відходів належать мобільні телефони, холодильники, чайники, телевізори, електронні іграшки та спортивний інвентар.

Накопичення гаджетів

У світовому масштабі кількість електронних відходів щорічно збільшується на два мільйони тонн. При цьому збирають і переробляють менше ніж 20%.

Виробляючи продукцію з коротшим терміном служби та обмеженими можливостями ремонту, виробники сприяють збільшенню відходів, вважає керівник експертної групи WEEE Forum Паскаль Лерой.

"Наприклад, бурхливий розвиток апаратури стільникового зв'язку та інших мобільних ґаджетів призвів до залежності ринку від швидкої заміни старих пристроїв", - сказав він BBC News.

Споживачі також можуть неохоче утилізувати особисте електронне обладнання. Дослідження британського Королівського хімічного товариства 2019 року виявило, що в будинках британців зберігається близько 40 мільйонів невикористаних ґаджетів. Це негативно впливає на поставки багатьох цінних та рідкісних елементів.

Хімічні елементи в смартфонах, що можуть вичерпатись в наступному столітті:

галій: використовують в медичних термометрах, світлодіодах, сонячних панелях, телескопах, може мати протиракові властивості;

миш'як: використовують у феєрверках та як консервант деревини;

срібло: використовують у дзеркалах, фотохромних лінзах, антибактеріальному одязі та рукавичках для сенсорних екранів;

індій: використовують в транзисторах, мікрочипах, системах гасіння, як покриття для кульковальниці в автомобілях Формули-1 та сонячних батареях;

ітрій: використовують в білих світлодіодних лампах, лінзах фотоапаратів та для лікування деяких видів раку;

тантал: використовують в хірургічних імплантатах, електродах для неонових ламп, лопатях турбін, ракетних соплах і носових ковпачках для надзвукових літаків, слухових апаратах і кардіостимуляторах.

"Споживачі хочуть робити правильно, але мають бути адекватно поінформовані. Щоб правильна утилізація електронних відходів стала соціальною нормою, люди повинні мати легко доступну й зручну інфраструктуру", - додав Паскаль Лерой.

Він зазначив, що переробка електроніки, а не її викидання, також знижує рівень викидів парникових газів.

"Кожна тонна переробленого електронного сміття дозволяє уникнути викидів двоокису вуглецю приблизно на дві тонни", - додав він.