Викиди вуглецю у 2021 році стрімко зросли. Які країни у лідерах?

Метт Макграт

Кореспондент з питань довкілля

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вугільна електростанція на півночі Китаю

Обсяги викидів діоксиду вуглецю в атмосферу різко відновлюються й зростають у 20 найбагатших країнах світу.

Про це свідчать результати нового дослідження.

У звіті про кліматичні зміни йдеться, що цього року викиди CO2 у країнах G20 зростуть на 4%, тоді як у 2020 році знизилися на 6% через пандемію.

Китай, Індія та Аргентина перевищать свій рівень викидів 2019 року.

Автори звіту кажуть, що безперервне використання викопного палива підриває зусилля щодо стримування глобального підвищення температури повітря.

За два тижні стартує критично важлива конференція ООН зі змін клімату COP26 у Глазго, перед учасниками якої стоїть непросте завдання.

Одна з ключових цілей - вжити заходів щодо підтримання важливого температурного порога у 1,5 °C.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У 2021 році чимало районів Китаю постраждали від повені

Діяльність людини з доіндустріальних часів призвела до глобального потепління приблизно на 1,1 °C, і стримати зростання температур є надзвичайно складним завданням.

Якщо саміт у Глазго буде успішним, то країнам, які виробляють найбільше вуглецю, доведеться реалізувати амбітне завдання.

На групу G20 припадає близько 75% світових викидів, які значно впали минулого року через економічні втрати від пандемії коронавірусу.

До групи G20 належать Аргентина, Австралія, Бразилія, Велика Британія, Європейський Союз, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Німеччина, ПАР, Південна Корея, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія.

Але цього року показники зросли. Це відбувається за рахунок викопного палива, особливо вугілля.

Згідно зі звітом, складеним 16 дослідними організаціями та екологічними групами, споживання вугілля в країнах G20 цього року збільшилось на 5%.

Основним споживачем залишається Китай, на який припадає близько 60% від загального світового споживання, за ним слідують США та Індія.

Споживання вугілля в Китаї різко зросло, оскільки країна відчуває підвищений попит на електроенергію у міру відновлення економіки.

У порівнянні з минулим роком ціни на вугілля зросли майже на 200%.

Це, своєю чергою, призвело до відключення електроенергії, оскільки в останні місяці вугільні електростанції працюють у збиток.

Цього тижня китайський уряд оголосив, що дозволить електростанціям стягувати ринкові ставки за свою енергію. Очікують, що це призведе до ще більшого споживання вугілля в цьому році.

Що ж до газу, то звіт про прозорість клімату показує, що споживання газу в країнах Великої двадцятки в період 2015-2020 років збільшилося на 12%.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У липні лідери G20 зустрілися в Італії на тлі протестів кліматичних активістів

Хоча політичні лідери обіцяли, що глобальне відновлення після Covid повинно мати "зелене" спрямування, фінансові зобов'язання, взяті на себе багатими країнами, цього не підтверджують.

З 1,8 трлн доларів, виділених на відновлення, лише 300 млрд піде на "зелені" проєкти.