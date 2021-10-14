Дівчині, яка почала малювати під час локдауну, пропонують тисячі доларів за картини

Бен Прайс

BBC News

58 хвилин(и) тому

Підпис до фото, 14-річній Макензі Берд пропонують тисячі доларів за її картини

14-річній дівчині з міста Суонсі в Уельсі, яка почала малювати під час коронавірусного локдауну, пропонують тисячі доларів за деякі з її картин.

Картини Макензі Берд показали на виставці в галереї Кардіффа і вони викликали інтерес покупців з різних країн.

Намальований дівчиною портрет її сусіда, фермера Джона Такера, став вірусним після того, як його опублікували в соціальних мережах.

Макензі каже, що вона хоче займатися малюванням як хобі.

Поціновувачі мистецтва на Близькому Сході, в США і Великій Британії цікавляться її картинами.

Галерея Blackwater у Кардіффі повідомила, що три роботи Макензі вже продали - один покупець запропонував 10 000 фунтів стерлінгів (13,7 тисячі доларів).

Підпис до фото, Фермер Джон Такер каже, що його портрет, виконаний Макензі Берд, виглядає "немов фотографія"

У галереї вважають, що її роботи може продовжувати збирати десятки тисяч фунтів стерлінгів у наступні роки, якщо Макензі продовжить свою мистецьку діяльність.

Директор галереї Blackwater Кімберлі Льюїс сказала: "Я думаю, що будь-хто може бути хорошим художником-портретистом, але вважаю, що потрібно багато зусиль, щоб показати справжню особистість та душу людини через власні твори. І вважаю, що для такої молодої людини, Макензі робить це блискуче".

Останній портрет, який виконала Макензі - зображення її дідуся, Бернарда Девіса. Наразі це одна з шести її картин у галереї, і незабаром колекція поповниться ще кількома творами.

Автор фото, Makenzy Beard Підпис до фото, Макензі з портретом свого дідуся

Молода художниця каже, що зберігає портрет дідуся, бо він є особливо цінним для неї.

"Це абсолютно новий досвід для мене. Починається з того, що ви зберігаєте свою роботу у власному гаражі або розміщуєте її у соцмережах, а потім з'являються експерти у світі мистецтва, які впізнають вашу роботу, і насправді хочуть, щоб вона демонструвалася у їхніх виставкових приміщеннях, і це дійсно приємно", - каже Макензі Берд.

"Я не робила цього раніше. Я раніше не відвідувала багато галерей, тож я пройшла шлях від того, що не відвідувала багато галерей, до того, що почала виставляти власні роботи у галереї. Це є досить великим стрибком", - зазначає вона.

Підпис до фото, Макензі Берд почала займатися малюванням лише минулого року, під час локдауну

Щодо свого майбутнього, учениця школи Bishopston Comprehensive School каже, що для неї всі опції залишаються можливими.

"Я думаю, що це мене ще більше переконало, що зараз я роблю все як хочу, і я хочу, щоб так і залишилося. Я не думаю, що хочу, щоб малювання було для мене роботою, але хочу мати це поряд", - каже Макензі Берд.

"Я думаю, що дуже приємно зберігати баланс між мистецтвом та навчанням. Я також хочу подорожувати та займатися спортом", - додала вона.