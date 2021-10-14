Дівчині, яка почала малювати під час локдауну, пропонують тисячі доларів за картини
- Бен Прайс
- BBC News
14-річній дівчині з міста Суонсі в Уельсі, яка почала малювати під час коронавірусного локдауну, пропонують тисячі доларів за деякі з її картин.
Картини Макензі Берд показали на виставці в галереї Кардіффа і вони викликали інтерес покупців з різних країн.
Намальований дівчиною портрет її сусіда, фермера Джона Такера, став вірусним після того, як його опублікували в соціальних мережах.
Макензі каже, що вона хоче займатися малюванням як хобі.
Поціновувачі мистецтва на Близькому Сході, в США і Великій Британії цікавляться її картинами.
Галерея Blackwater у Кардіффі повідомила, що три роботи Макензі вже продали - один покупець запропонував 10 000 фунтів стерлінгів (13,7 тисячі доларів).
У галереї вважають, що її роботи може продовжувати збирати десятки тисяч фунтів стерлінгів у наступні роки, якщо Макензі продовжить свою мистецьку діяльність.
Директор галереї Blackwater Кімберлі Льюїс сказала: "Я думаю, що будь-хто може бути хорошим художником-портретистом, але вважаю, що потрібно багато зусиль, щоб показати справжню особистість та душу людини через власні твори. І вважаю, що для такої молодої людини, Макензі робить це блискуче".
Останній портрет, який виконала Макензі - зображення її дідуся, Бернарда Девіса. Наразі це одна з шести її картин у галереї, і незабаром колекція поповниться ще кількома творами.
Молода художниця каже, що зберігає портрет дідуся, бо він є особливо цінним для неї.
"Це абсолютно новий досвід для мене. Починається з того, що ви зберігаєте свою роботу у власному гаражі або розміщуєте її у соцмережах, а потім з'являються експерти у світі мистецтва, які впізнають вашу роботу, і насправді хочуть, щоб вона демонструвалася у їхніх виставкових приміщеннях, і це дійсно приємно", - каже Макензі Берд.
"Я не робила цього раніше. Я раніше не відвідувала багато галерей, тож я пройшла шлях від того, що не відвідувала багато галерей, до того, що почала виставляти власні роботи у галереї. Це є досить великим стрибком", - зазначає вона.
Щодо свого майбутнього, учениця школи Bishopston Comprehensive School каже, що для неї всі опції залишаються можливими.
"Я думаю, що це мене ще більше переконало, що зараз я роблю все як хочу, і я хочу, щоб так і залишилося. Я не думаю, що хочу, щоб малювання було для мене роботою, але хочу мати це поряд", - каже Макензі Берд.
"Я думаю, що дуже приємно зберігати баланс між мистецтвом та навчанням. Я також хочу подорожувати та займатися спортом", - додала вона.
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