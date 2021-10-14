Поліція Норвегії: стрілок, який вбив 5 людей з лука, мав ознаки ісламської радикалізації

1 година тому

Автор фото, AFP

Поліція Норвегії повідомила, що 37-річний чоловік, який убив напередодні п'ятьох людей з лука у місті Конгсберг, нещодавно прийняв іслам і потрапив в поле зору правоохоронців у зв'язку з ознаками радикалізації, які він виявляв.

За словами його адвоката Фредріка Ньюмана, чоловік за походженням наполовину норвежець, наполовину данець, хоча себе вважає данцем. Ім'я затриманого поки не розголошують.

Очевидці подій розповіли, що він пересувався хаотично і стріляв у всіх, хто йому траплявся на шляху. Поліція виявила велику кількість стріл, що стирчать зі стін будинків.

Мотиви нападу поки невідомі. Поліція поки не знає, чи можна кваліфікувати його дії як теракт, хоча і не виключає такої можливості.

Адвокат стрілка повідомив, що його клієнта понад три години допитували в поліцейській дільниці міста Драмен, і що він йде на контакт з поліцією і готовий до співпраці.

"Я розумію, що багато хто наляканий, але дуже важливо підкреслити, що поліція повністю контролює ситуацію", - заявила прем'єрка Норвегії Ерна Солберг.

Як розвивалися події

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поліція знайшла багато стріл у стінах будинків

Поліція повідомила, що у середу о 18:13 за місцевим часом отримала кілька повідомлень, що центром Конгсберга, містечка поблизу столиці Осло, пересувається озброєний чоловік. Як з'ясувалося трохи пізніше, озброєний він був луком і стрілами.

За попередньою інформацією, підозрюваний почав стрілянину у супермаркеті Coop Extra. Надалі він переміщався містом.

За словами очільника міського відділення поліції Ойвінда Ааса, спочатку нападнику вдалося вислизнути з оточення поліції, але вже о 18:47, тобто через 34 хвилини після перших повідомлень про стрілянину, його арештували.

Поліція вважає, що нападник діяв самостійно, але поки що утримується від коментарів. Під час пресконференції Ойвінд Аас заявив, що розслідування тільки почалося і воно буде масштабним.

Автор фото, EPA Підпис до фото, За словами очільника міського відділення поліції Ойвінда Ааса, нападника затримали приблизно через пів години після того, як він почав стрілянину з лука

Він також додав, що в Конгсберг направили додаткові сили, зокрема, поліцейські підрозділи з Осло, фахівців з вибухових пристроїв і команди служб швидкого реагування.

Мер Конгсберга Анне Санд повідомила норвезькій газеті VG, що для міста напад став справжньою трагедією. "Ми робимо все, що в наших силах", - додала вона.

В одному з готелів міста розгорнули центр допомоги постраждалим.

Незабаром після нападу Управління поліції Норвегії наказало співробітникам по всій країні отримати вогнепальну зброю. Зазвичай, поліцейські в Норвегії вогнепальну зброю без особливих причин не носять.