Стрілянина та хаос в центрі Бейрута. Є загиблі і багато поранених

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шиїтський бойовик обстрілює супротивників під час стрілянини

Щонайменше п'ятеро людей загинули і десятки поранені внаслідок стрілянини під час демонстрації в Бейруті.

Учасники акції протестували проти того, як проводять розслідування грандіозного вибуху в міському порту торік, коли загинули понад 200 людей і 7 тисяч отримали поранення. Про те, хто саме відкрив вогонь, не повідомляється.

За словами лікарів, поранення отримали приблизно 30 осіб, деякі перебувають в критичному стані, і поранених продовжують привозити в лікарні.

Кореспонденти AFP чули сильну стрілянину в районі межі між християнськими та шиїтсько-мусульманськими кварталами Бейрута, де відбувалася акція протесту.

Саме це місце було на передовій громадянської війни в Лівані, яка почалася в 1975 році і тривала 15 років. Ліванське телебачення показало кадри, на яких помітні люди з автоматами і важким озброєнням.

Представники військових повідомили, що у відповідь на стрілянину армія оточила територію і почала її обстежувати в пошуках тих, хто стріляв.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бойовики шиїтських рухів "Хезболла" та "Амаль" під час стрілянини

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Автор фото, Huw Evans picture agency

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бойовики шиїтських рухів "Хезболла" та "Амаль" під час стрілянини

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Після стрілянини у Бейрут направили військових

В іншому повідомленні військові попередили, що будуть відкривати вогонь у відповідь по тих, хто стріляє бойовими патронами, і закликали мирних жителів покинути цей район.

Чого вимагали демонстранти

Прихильники шиїтських рухів "Хезболла" і "Амаль" вимагали зняти з посади суддю Тарека Бітара, який керує розслідуванням вибуху хімікатів в порту Бейрута у серпні 2020 року. Цей вибух призвів до сотень жертв і викликав масштабні руйнування.

Угруповання звинувачують суддю в упередженості і бажанні покласти відповідальність за вибух на колишніх міністрів кабінету, яких підтримують ці шиїтські рухи.

Після стрілянини "Хезболла" та "Амаль" звинуватили в злочині снайперів, які перебували на дахах будинків.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Стрільба почалася, коли представники шиїтських рухів вимагали відставки судді, який розслідує торішній вибух в порту Бейрута, що забрав життя понад 200 людей

У Лівані нікого досі не притягнули до відповідальності за торішню катастрофу.

Внаслідок пожежі в порту 4 серпня 2020 року вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, хімічної речовини, яку широко використовують як сільськогосподарські добрива. Речовина зберігалася на складі порту протягом майже шести років без дотримання будь-яких правил безпечного зберігання.

Високопосадовці знали про зберігання цього вантажу і про небезпеку, яку він становив, але нічого не зробили для його безпечного зберігання або утилізації.

Родичі та активісти жертв стверджують, що політичне керівництво Лівану постійно намагається захистити політиків та офіційних осіб від розслідування.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цивільні мусили втікати з району стрілянини

Касаційний суд Лівану (еквівалент Верховного суду) на початку цього року відсторонив від посади суддю, який займався справою, після того, як той звинуватив високопосадовців в халатності. Серед обвинувачених опинилися тодішній прем'єр-міністр країни Хасан Діабі, колишній міністр фінансів Алі Хасан Халіл і колишні міністри громадських робіт Юсеф Фіньянус і Газі Зайтер.

Всі четверо звинуватили суддю в перевищенні своїх повноважень і відмовилися відвідати допити.

Колишній міністр внутрішніх справ Нохад Махнук, якого підозрюють в халатності, зажадав відставки судді Бітара. Махнук також заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Через кілька днів Халіл та Зайтер подали аналогічні скарги на суддю.

Однак у четвер Касаційний суд повторно відхилив усі позови, пояснивши, що розгляд цих питань не належить до його компетенції.

Тепер суддя Бітар може негайно відновити розслідування. Однак йому потрібно встигнути допитати колишніх міністрів до 19 жовтня: цього дня відновить роботу ліванський парламент, і вони отримають імунітет від судового переслідування як депутати поточного скликання.

Сім'ї жертв торішнього вибуху висловили свою підтримку судді Бітару та стверджували, що політичне керівництво країни намагається захистити себе від пильної уваги.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Це зробив мій уряд" - напис поблизу зруйнованого вибухом порту