10 найкращих пісень в історії. Новий рейтинг журналу Rolling Stone

5 хвилин(и) тому

anción de The Beatles fue elegida como una de las mejores 10 de todos los tiempos por Rolling Stone.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До топ-10 потрапила одна пісня Beatles

Майже через два десятиліття після публікації списку "500 найкращих пісень усіх часів" журнал Rolling Stone оновив свій відомий рейтинг.

Американське видання повідомляє, що воно опитало понад 250 артистів, музикантів та продюсерів, а також критиків та журналістів з музичної індустрії.

"Кожен подав рейтинговий список своїх 50 найкращих пісень, і ми підбили підсумки", - пояснює журнал.

Загалом спочатку опитані обрали близько 4000 пісень, з яких остаточно склали список із 500 найкращих, переважно у музикальних жанрах хіп-хоп, кантрі, інді-рок, реггі та R&B.

Переважна більшість пісень - англійською мовою, а домінують американські виконавці.

Українських пісень у списку немає, та й виконавцям, які співають більш поширеними, ніж українська, мовами, не дуже пощастило. З переліку у 500 пісень є лише чотири пісні іспанською (Gasolina виконавця Daddy Yankee, Amor prohibido співачки Селени Кінтанільї-Перес, хіт La vida es un carnaval Селії Крус та пісня Oye, cómo va у виконанні Карлоса Сантани) та одна португальською (Ponta de Lança Africano Жоржі Бена).

"Результатом є масштабніше та інклюзивне бачення попмузики, яка з кожним серцебиттям продовжує переписувати свою історію", - пише видання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Очолює рейтинг пісня Арети Франклін Respect

10 найкращих

З 10 найкращих пісень рейтингу, вісім належать до класики минулого сторіччя.

Respect Арети Франклін (1967)

Арети Франклін (1967) Fight the power гурту Public Enemy (1989)

гурту Public Enemy (1989) A change is gonna come Сема Кука (1964)

Сема Кука (1964) Like a rolling stone Боба Ділана (1965)

Боба Ділана (1965) Smells like a teen spirit гурту Nirvana (1991)

гурту Nirvana (1991) What's going on Марвіна Гея (1971)

Марвіна Гея (1971) Strawberry fields forever гурту Beatles (1967)

гурту Beatles (1967) Get ur freak on Міссі Еліот (2001)

Міссі Еліот (2001) Dreams гурту Fleetwood Mac (1977)

гурту Fleetwood Mac (1977) Hey ya! дуету реперів Outkasst (2003)

Розповідаючи історію пісні Respect, Rolling Stone зазначає, що пісня "каталізувала рок-н-рол, госпел і блюз, щоб створити модель для соул-музики".

"У своїх мемуарах 1999 року Франклін написала, що пісня відображає "потреби середньостатистичних чоловіків та жінок на вулиці, бізнесмена, матері, пожежника, вчителя - всі вони хотіли поваги". Ми всі цього досі потребуємо".