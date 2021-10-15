Мільярдер, що випадково зізнався у вбивстві подруги, отримав довічне ув'язнення

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Pool

Мільярдера Роберта Дерста, спадкоємця імперії нерухомості, засудили до довічного ув'язнення за вбивство своєї найкращої подруги.

Дерст застрелив Сьюзен Берман у неї вдома на Беверлі-Гіллз у Каліфорнії в 2000 році. Він випадково зізнався у її вбивстві в документальному серіалі HBO "Таємниці мільярдера" (The Jinx) і був заарештований в Новому Орлеані у 2015 році незадовго до виходу цієї серії в ефір.

На суді мільярдер не визнав провину.

Поліція вважає, що Дерст у різний час вбив ще двох осіб - свою дружину Кетлін Маккормак, яка зникла безвісти в 1982 році й вважається загиблою, і похилого мешканця міста Галвестон у Техасі, де свого часу переховувався злочинець. Мільярдер видавав себе за німу жінку, а вбитий розкрив його інкогніто. Але за цим звинуваченням присяжні його виправдали: Дерст зумів їх переконати, що діяв з метою самооборони.

У справі про зникнення його дружини нью-йоркські прокурори мають намір незабаром висунути проти Дерста нові звинувачення, повідомляють американські ЗМІ.

Адвокати 78-річного підсудного заявили, що він планує подати апеляцію.

Ухвалений вирок виключає можливість умовно-дострокового звільнення.