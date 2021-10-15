Мільярдер, що випадково зізнався у вбивстві подруги, отримав довічне ув'язнення

Robert Durst looks down during sentencing

Автор фото, Pool

Мільярдера Роберта Дерста, спадкоємця імперії нерухомості, засудили до довічного ув'язнення за вбивство своєї найкращої подруги.

Дерст застрелив Сьюзен Берман у неї вдома на Беверлі-Гіллз у Каліфорнії в 2000 році. Він випадково зізнався у її вбивстві в документальному серіалі HBO "Таємниці мільярдера" (The Jinx) і був заарештований в Новому Орлеані у 2015 році незадовго до виходу цієї серії в ефір.

На суді мільярдер не визнав провину.

Поліція вважає, що Дерст у різний час вбив ще двох осіб - свою дружину Кетлін Маккормак, яка зникла безвісти в 1982 році й вважається загиблою, і похилого мешканця міста Галвестон у Техасі, де свого часу переховувався злочинець. Мільярдер видавав себе за німу жінку, а вбитий розкрив його інкогніто. Але за цим звинуваченням присяжні його виправдали: Дерст зумів їх переконати, що діяв з метою самооборони.

У справі про зникнення його дружини нью-йоркські прокурори мають намір незабаром висунути проти Дерста нові звинувачення, повідомляють американські ЗМІ.

Адвокати 78-річного підсудного заявили, що він планує подати апеляцію.

Ухвалений вирок виключає можливість умовно-дострокового звільнення.

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