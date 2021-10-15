У Росії зірвали показ фільму про Голодомор в Україні. Кричали "Фашисти" і "Ганьба"

скриншот видеозаписи из кинозала "Мемориала"

Група людей у ​​масках увірвалася в приміщення міжнародного правозахисного центру "Меморіал" в центрі Москви і спробувала зірвати закритий показ фільму "Гарет Джонс" про Голодомор. На виклик прибула поліція.

Вона заблокувала офіс, влаштувала опитування глядачів і співробітників центру. Людей протримали в приміщенні кілька годин.

Що відбулося?

У четвер увечері в офіс "Меморіалу" увірвалися близько 20 чоловіків у медичних масках.

Речниця "Меморіалу" Юлія Орлова розповіла виданю "Медіазона", що нападники кричали "Всім на підлогу!", а потім залізли на сцену біля екрану і почали скандувати "Фашисти", "Ганьба" і "Не забудемо, не пробачимо! "

За словами очевидців, напад знімали оператори російського федерального телеканалу.

Співробітники центру викликали поліцію.

За словами очевидців, більшість нападників покинули будівлю до приїзду поліції. Поліцейські оглянули кількох чоловіків і вивели їх із зали, після чого показ фільму продовжився.

Разом з тим, як розповів радіо "Эхо Москвы" голова "Меморіалу" Ян Рачинський, у поліції набагато більший інтерес викликали правозахисники, а не провокатори.

Трьох співробітників "Меморіалу" відвезли в поліцію для пояснень. Решта поліцейських оточили офіс і відмовилися випускати співробітників і глядачів на вулицю. На ручки дверей офісу повісили наручники.

Як повідомляє "Медіазона" з посиланням на правозахисників, поліцейські зажадали від відвідувачів заповнити анкету з особистими даними, а також цікавилися, що вони робили на показі.

Поліцейські обіцяли оглянути будівлі та спочатку відмовлялися пустити всередину адвокатів.

Близько опівночі адвокатам вдалося увійти до будівлі, розповіла РБК юрист "Меморіалу" Наталія Морозова. З глядачів на той час вже взяли пояснення і відпустили.

Що за фільм?

Автор фото, Signature Entertainment

Фільм "Гарет Джонс" - історична драма, знята польським кінорежисером Агнешкою ​​Голланд і присвячена пам'яті жертв Голодомору.

Фільм оповідає про подорож Радянським Союзом британського журналіста в 1930-х роках. Він приїхав в СРСР, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна, і став свідком масових репресій і голоду в Україні.

Джонс першим з журналістів розповів у західній пресі про те, що відбувається в Україні.

Прем'єра картини відбулася в 2019 році на Берлінському міжнародному кінофестивалі, де фільм номінували на премію "Золотий ведмідь".

Автор фото, Signature Entertainment

Підпис до фото,

Роль Гарета Джонса виконав відомий британський актор Джеймс Нортон

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