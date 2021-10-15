Парламент Польщі дозволив висилати нелегальних мігрантів на кордоні

37 хвилин(и) тому

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Польща дозволила прикордонникам негайно висилати мігрантів, які незаконно перетинають кордон. Такий закон ухвалив польський сейм.

Відповідні органи також матимуть право відмовляти у розгляді клопотань про надання міжнародного притулку.

Правозахисні групи звинувачують Польщу у бажанні легалізувати витискання мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Своєю чергою Польща і ЄС звинуватили білоруського президента Олександра Лукашенка у сприянні притоку тисяч мігрантів.

В ЄС вважають, що, надаючи біженцям можливість перетинати кордон, Лукашенко мстить за санкції Брюсселя.

За міжнародним правом, будь-яка особа, що шукає міжнародного захисту, має отримати доступ до процесу надання притулку, навіть якщо вона незаконно перетнула кордон.

Але попри те, що Європейська конвенція забороняє відправляти людей назад туди, де їхній добробут може бути під загрозою, правозахисні групи звинувачують Польщу в тому, що вона вже кілька місяців витісняє мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

У прикордонній з Білоруссю польській зоні знайшли тіла щонайменше шести мігрантів. Ймовірна причина смерті - переохолодження, адже вночі температура падає нижче нуля.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На тлі кризи з нелегальними мігрантами влада Польщі посилює охорону кордону з Білоруссю

За даними прикордонного відомства Польщі, з серпня прикордонники запобігли понад 16-м тисячам спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. За весь минулий рік таких спроб було лише 120.

З аналогічною проблемою зіткнулися Литва і Латвія - вони з літа страждають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу і Африки через кордон Білорусі.

Білорусь звинувачують у цілеспрямованій організації транзиту для мігрантів, що прагнуть потрапити в Євросоюз.

Мінськ у відповідь звинуватив західних політиків у ситуації на кордоні.

Щоб зупинити біженців, Польща побудувала тимчасовий паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. У четвер парламент у Варшаві підтримав план будівництва прикордонної стіни.