Адель заспівала про розлучення. Співачка випустила кліп на пісню Easy On Me

1 година тому

Автор фото, Simon Emmett Підпис до фото, У відповідь на запитання, про що буде її новий альбом, Адель сказала: "Про розлучення, крихітко. Розлучення"

Британська співачка Адель випустила кліп на нову пісню Easy On Me зі свого нового альбому "30" - першого за шість років.

П'ятихвилинний кліп для ліричної балади зняв канадський режисер Ксав'є Долан, що раніше вже співпрацював зі співачкою. У відео, велика частина якого знята у чорно-білих тонах, Адель залишає старий будинок і їде в авто по дорозі.

Відео з'явилося в офіційному YouTube-акаунті співачки в ніч на п'ятницю і лише за вісім годин набрало понад 15 млн переглядів. Зараз кліп подивилися вже більш ніж 18 млн людей.

У пісні Easy On Me Адель звертається до свого колишнього чоловіка і до дев'ятирічного сина, пояснюючи, чому зважилася на розлучення.

"Я хотіла пояснити все йому (сину): щоб коли йому буде 20 чи 30 років, він зрозумів, хто я така і чому я добровільно вирішила зруйнувати все його життя у гонитві за власним щастям. Іноді це робить його нещасним, і це рана для мене, яку, можливо, мені не вдасться залікувати", - розповіла співачка в інтерв'ю журналу Vogue.

У квітні 2019 року Адель оголосила про розрив з бізнесменом Саймоном Конецьки, з яким вони прожили 8 років. У пари є син Анджело Джеймс Конецьки 2012 року народження.

У середу Адель анонсувала в своєму Twitter, що її новий сольний альбом під назвою "30" вийде 19 листопада.

Попередній альбом Адель - "25" - вийшов у 2015 році й отримав "Греммі" в номінаціях "Найкращий альбом року" і "Найкращий вокальний поп-альбом". "30" стане четвертою студійною роботою співачки з початку кар'єри.

33-річна Адель отримала 15 премій "Греммі", у неї також є "Оскар" і "Золотий глобус" за пісню Skyfall до однойменного фільму про Джеймса Бонда.

Надія на стрімінг

Компанія Sony, яка нещодавно підписала контракт з Адель, сподівається, що її новий альбом чекатиме комерційний успіх.

Автор фото, Columbia Records

На це сподівається і вся музична індустрія Британії. Річ у тім, що з початку 2020 року лише один британський реліз - альбом Дуа Ліпи Future Nostalgia - отримав платиновий статус, тобто продажі перевищили позначку 300 тис. примірників. На це йому знадобилося цілих 10 місяців.

При цьому попередній альбом Адель "25" став "платиновим" вже за першу добу після виходу. Наразі його продажі склали понад 3,6 млн примірників, він займає 14-у сходинку в рейтингу найбільш популярних британських дисків в історії.

Втім, з 2015 року продажі CD-дисків значно скоротилися, а у стрімінгу Адель поки значно відстає від конкурентів. На одній з найпопулярніших стрімінгових платформ Spotify вона наразі має 22 млн слухачів на місяць - у порівнянні з 75 млн в Еда Ширана та 46,5 млн у Тейлор Свіфт.

Новий альбом без сумніву покращить позиції Адель, хоча їй доведеться конкурувати з Шираном, Свіфт і групою Coldplay - всі вони найближчими тижнями планують випустити нову музику.