Forbes: Реальна версія "Слуги народу" не схожа на телесеріал. Це провал

1 година тому

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Через сім років після того, як Росія анексувала Крим, створила й озброїла сепаратистський рух в Донбасі, український уряд і весь його бізнес-клас "загрузли в таких глибоких проблемах, що буде дивно, якщо вони взагалі зможуть з них вибратися", пише аналітик світових бізнес-трендів Кеннет Рапоза у статті для видання Forbes.

Він погоджується, що труднощів додають як політика Росії, так і дещо охололі відносини зі США.

Автор вважає, що, за рішенням Джо Байдена, Україна пересунулася на другий план пріоритетності для Вашингтона. Так сталося зокрема через роботу Байдена-молодшого на компанію, яку підозрюювали в корупції, і це стало предметом розслідування, затьмаривши виборчу кампанію його батька.

Втім, згадуючи, як комедійний актор Володимир Зеленський став президентом, Рапоза стверджує, що "найстрашніший ворог з усіх - це самі українці".

"Життя перетворилося на мистецтво. Але багато з тих, хто спостерігав за Україною, й іноземних інвесторів хочуть повернути свої гроші. Реальна версія "Слуги народу" не схожа на телесеріал. Це провал", - заявляє автор.

За його спостереженнями, поява імені Зеленського в документах Pandora Papers, опублікованих Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, не додає віри інвесторам, деякі з яких вже судяться з українськими компаніями.

"Pandora Papers не віщують нічого хорошого для України, і це поганий знак для Зеленського. Як зауважив один вашингтонський аналітик на умовах анонімності, "Україна - це Саудівська Аравія корупції"", - пише Раппоза.

На його думку, попри обіцянки Зеленського зробити Україну "землею обітованою" для іноземних інвестицій, цього не сталося, навіть попри те, що країна має успішний IT-сектор, велику кількість природних ресурсів, чудовий сільськогосподарський потенціал і освічену робочу силу.

"Очевидно, що в Україні як і раніше щось не так. І справа в керівництві в Києві. Невдалі кроки, здійснені США, не принесли йому жодної користі. У поєднанні з "шахом" (але ще не "матом") на геополітичній шахівниці з боку росіян Україна сьогодні виглядає такою ж загубленою, як і раніше", - вважає він.

На думку Рапози, політика Зеленського з "деолігархізації", розкритикована Венеціанською комісією, також виглядає сумнівною, оскільки може бути використана як "політична зброя" проти опонентів.

Серед питань, які затьмарюють порядок денний української влади, також енергетична криза.

"Втім, це не 100% вина України. У певному сенсі їх кинули на поталу вовкам", - додає аналітик, згадуючи зняття Вашингтоном заперечень проти добудови російського газового трубопроводу Nord Stream 2.

"Західна допомога й іноземні інвестиції навряд чи прийдуть на допомогу Україні. Поки адміністрація Байдена розбирається з безпрецедентними труднощами вдома […], у Білого дому немає часу на драми в Україні. Це погано як для "Cлуги народу", так і для перспектив іноземного бізнесу в Україні, який сподівався, що це буде найбільша і найкраща країна з колишнього СРСР для інвестування", - підсумовує Рапоза.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.