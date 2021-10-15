У Криму українця звинуватили в шпигунстві й засудили до 12 років

21 хвилин(и) тому

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Підконтрольний Росії Верховний суд Криму засудив до 12 років суворого режиму обвинуваченого в шпигунстві на користь іноземної розвідки. Правозахисники стверджують, що йдеться про 61-річного українця, якого затримали на півострові у квітні 2020 року разом з російською військовою (вирок їй винесли влітку).

Засідання проходило в закритому режимі, навіть прізвище підсудного не повідомляють. Відомо тільки, що його звинуватили за статтею про шпигунство.

"Підсудний визнаний винним в тому, що він передав представнику іноземної держави відомості, що становлять державну таємницю. Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Місцем відбування покарання визначена виправна колонія суворого режиму", - йдеться в заяві суду.

Кримська правозахисна група стверджує, що 12-річний термін отримав 61-річний українець Костянтин Ширінг.

Адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що на судових дебатах прокурор просив для його підзахисного 14 років позбавлення волі, а захист вимагав виправдального вироку. Сам Ширінг заявив у суді, що його обмовили і "звалили на нього всю провину".

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням суду, назвавши кримінальну справу сфабрикованою і політично мотивованою.

"Крім того, вона є черговим прикладом зловживання Росією примусовим нав'язуванням громадянства РФ населенню тимчасово окупованого Криму ", - йдеться в коментарі МЗС України.

Україна вимагає від РФ скасувати рішення і негайного звільнити Ширінга, а також "всіх незаконно утримуваних українських громадян".

Що за справа

15 квітня 2020 року ФСБ заявила про затримання в анексованому Криму учасників "української розвідувально-диверсійної групи". До її складу, за твердженням ФСБ, входили лише дві людини.

По-перше, російська військова. Жінку звинуватили в тому, що вона передала українській військовій розвідці довірену їй інформацію, що становила державну таємницю.

По-друге, громадянин України, "підозрюваний в здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби".

ФСБ писала в своєму пресрелізі, що українська військова розвідка нібито планувала влаштувати диверсійно-терористичні акти на об'єктах "критичної соціальної і військової інфраструктури" в Росії.

Українські силовики звинувачення російської спецслужби тоді не коментували. Служба безпеки України інші звинувачення такого роду називала дезінформацією.

За версією ФСБ, жінка, що служила в частині прапорщиком, нібито передавала громадянину України інформацію про чисельність особового складу полку, ракетне та інше озброєння, місця його дислокації тощо, пише Кримська правозахисна група. Чоловік же, за даними слідства, передавав цю інформацію в міністерство оборони України.

Військову Тетяну Кузьменко, яка визнала провину в державній зраді, засудили до восьми років колонії з відстрочкою на два роки до досягнення її дитиною 14-річного віку, пише Інтерфакс. Її справу також розглядали в особливому порядку і в закритому режимі.

Агентство посилається на публікацію газети "Комерсант", в якій ішлося про те, що Ширінг жив з Кузьменко.

"За версією слідства, він разом зі співмешканкою.., входив у діючу на півострові групу, яку курує головне управління розвідки Міноборони України. Пан Ширінг зв'язок з української розвідкою заперечує, стверджуючи, що його обмовила дружина, обвинувачена в зраді батьківщині за збір інформації про озброєння і чисельності особового складу зенітного ракетного полку ", - цитує публікацію Інтерфакс.

Російські суди регулярно виносять вироки жителям Криму, в тому числі за звинуваченням у шпигунстві й співпраці з українськими спецслужбами.

Севастопольський міський суд в кінці березня цього року засудив до 12 років колонії жительку Криму 1955 року народження, визнавши її винною в державній зраді.

За версією російського слідства, вона виконувала розвідувальні завдання - збирала інформацію про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту, яка "розкриває терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій, ключів до таблиць радіопозивних".

На початку березня Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив до п'яти років колонії 62-річного коваля з Криму, якого ФСБ підозрювала в спробі вчинити вибух в адміністративній будівлі.

У травні цього року Верховний суд Криму засудив місцевого жителя Івана Яцкіна до 11 років колонії за держзраду. За версією слідства, він передавав владі України відомості, що становлять держтаємницю. Служба безпеки України це заперечує.