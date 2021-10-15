Британського депутата на зустрічі з виборцями вдарили ножем. Він помер
Помер депутат британського парламенту від Консервативної партії Девід Еймесс, якого в п'ятницю кілька разів ударили ножем.
Напад стався в депутатській приймальні у церкві міста Лі-он-Сі на південному сході графства Ессекс.
Еймесс проводив рутинну зустріч з громадянами.
Поліція графства Ессекс повідомила, що за підозрою у вбивстві заарештований 25-річний чоловік. Поліція вважає, що він діяв сам.
Мотиви нападника поки що невідомі.
69-річному депутату надали допомогу на місці події. У місто вилетів вертоліт швидкої допомоги.
"Його вдарили ножем кілька разів", - повідомив Джон Лемб, голова місцевого партійного осередку в окрузі, який сер Девід представляв у парламенті.
Це не перший випадок нападу на депутатів. У червні 2016 року депутат від Лейбористської партії 41-річна Джо Кокс була вбита біля своєї приймальні в містечку Бьорсталл біля Лідса.
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