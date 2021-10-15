Британського депутата на зустрічі з виборцями вдарили ножем. Він помер

1 година тому

Автор фото, UK PARLIAMENT

Помер депутат британського парламенту від Консервативної партії Девід Еймесс, якого в п'ятницю кілька разів ударили ножем.

Напад стався в депутатській приймальні у церкві міста Лі-он-Сі на південному сході графства Ессекс.

Еймесс проводив рутинну зустріч з громадянами.

Поліція графства Ессекс повідомила, що за підозрою у вбивстві заарештований 25-річний чоловік. Поліція вважає, що він діяв сам.

Мотиви нападника поки що невідомі.

69-річному депутату надали допомогу на місці події. У місто вилетів вертоліт швидкої допомоги.

"Його вдарили ножем кілька разів", - повідомив Джон Лемб, голова місцевого партійного осередку в окрузі, який сер Девід представляв у парламенті.

Це не перший випадок нападу на депутатів. У червні 2016 року депутат від Лейбористської партії 41-річна Джо Кокс була вбита біля своєї приймальні в містечку Бьорсталл біля Лідса.