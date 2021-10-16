"Це з'їдало мене зсередини". Директор Nikе зізнався у вбивстві підлітка в 1965 році

46 хвилин(и) тому

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Багаторічний керівник Nike у США заявив, що застрелив підлітка на вулицях Західної Філадельфії 56 років тому.

Ларрі Міллер розповів про вбивство 1965 року в інтерв'ю Sports Illustrated.

"Це з'їдало мене зсередини, - згадує він про те, що скоїв у 16 років, коли, за власними словами, був "справжнім бандитом".

Міллер відбув покарання за вбивство. Він каже, що ніколи не брехав про це, але тримав у секреті.

Він розповів, що приєднався до банди "Сідар-авеню" у Західній Філадельфії в 13 років.

Коли інша банда вбила його друга, Міллер, якому тоді було 16 років, схопив пістолет 38-го калібру, напився з трьома друзями і вирушив на пошуки помсти.

Натомість 30 вересня 1965 року він вистрелив у груди першому стрічному хлопцеві - 18-річному Едварду Вайту.

"Від цього мені було ще гірше, тому що я вбив його нізащо", - згадує він.

За словами Міллера, рішення розкрити своє минуле, яке він довгий час приховував від дітей, друзів і найближчих ділових партнерів, далося йому "дійсно важко".

"Багато років я тікав від цього, - розповів він Sports Illustrated. - Я намагався приховати це і сподівався, що люди не дізнаються".

Міллер працює у Nike з 1997 року і керує повсякденними операціями Nike Basketball, Jordan Brand і Converse.

Він також є колишнім керівником компаній Kraft Foods і Campbell Soups та колишнім президентом професійної баскетбольної команди Portland Trail Blazers.

Він стверджує, що ніколи не брехав про своє ув'язнення, коли влаштовувався на роботу.

Як повідомляють, перед інтерв'ю Міллер розповів про це найближчому оточенню, зокрема легенді баскетболу Майклу Джордану і комісару НБА Адаму Сільверу.

Незабаром вийде його книга "Стрибок: моя таємна подорож з вулиць до зали ради директорів", написана у співпраці зі старшою дочкою. Вона детально розповідає про цей інцидент, а також про його численні затримання у підлітковому віці та ув'язнення за різні правопорушення.

Компанія Nike заявила BBC News, що життя Міллера - це "неймовірна історія другого шансу".

"Ми пишаємося Ларрі Міллером і надією та натхненням, які може дати його історія", - заявила компанія, додавши, що вона підтримує політику, яка допомагає колишнім ув'язненим "відкривати нові можливості та рухатися вперед".