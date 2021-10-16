Надто плодючих "кокаїнових бегемотів" Ескобара стерилізували

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наразі влада стерилізувала 24 з понад 80 тварин

Бегемотів, що залишились від колумбійського наркобарона Пабло Ескобара, стерилізували.

Ескобар незаконно ввіз чимало екзотичних тварин для особистого зоопарку у власному маєтку за 250 км від столиці Боготи.

Серед них були самиця і самець бегемота, яких назвали "кокаїновими бегемотами".

Після смерті наркоторговця в 1993 році влада взяла під контроль його маєток і більшу частину тварин вивезли й розподілили по зоопарках.

Однак чотири бегемоти залишилися у ставку, і з часом їхні нащадки заполонили водяну артерію країни - річку Магдалена.

"Перевозити їх було складно з точки зору логістики, тому влада просто залишила їх там, ймовірно, гадаючи, що тварини помруть", - розповіла ВВС колумбійський біолог Наталі Кастельбланко.

Але через відсутність природних хижаків у Південній Америці популяція бегемотів збільшилась.

На цей момент уряд Колумбії стерилізував 24 з понад 80 тварин.

Їм дали хімічну речовину, що зробила їх безплідними.

Колумбійські екологи кажуть, що бегемоти становлять загрозу для екосистеми регіону.

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Вчені, що вивчають вплив бегемотів на довкілля, кажуть, що тварини можуть впливати на місцеву екосистему різними способами: від витіснення місцевих видів, які вже перебувають під загрозою зникнення, до зміни хімічного складу водних шляхів, що може поставити під загрозу рибальство.

Ескобар, один з найвідоміших злочинців усіх часів, був засновником сумнозвісного Медельїнського кокаїнового картелю у 1980-х роках.

Наркокартель займався незаконним обігом наркотиків, відмиванням грошей, вбивствами, вимаганням, викраденням людей, незаконним обігом зброї, рекетом, тероризмом.

У свій час Ескобара вважали одним з найбагатших людей у світі.