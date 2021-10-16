Обов'язкова вакцинація для працівників. Що робити людям з протипоказаннями

8 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Працівники, для яких щеплення від COVID-19 є обов'язковими, але які мають медичні протипоказання, зможуть отримати про це відповідну довідку в сімейного лікаря.

Про це повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватись", - нагадав Ляшко.

Виняток становлять лише люди, у яких є "обґрунтовані медичні протипоказання".

"Але, повірте, це невеликий відсоток людей - це 3-4% всього. Це сформовано, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися", - сказав міністр.

Втім Ляшко підкреслив, що сфальшувати цей процес або безконтрольно отримувати такі довідки не вийде.

"Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти відразу будь-яким підробкам. Це буде в електронній системі охорони здоров'я. І довідка так само буде видаватися, як і COVID-сертифікат", - пояснив він.

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За словами міністра, сімейний лікар, який видає довідку про наявність протипоказань до щеплення, буде робити медичний запис в електронній системі.

"Цей медичний запис можна спокійно відслідкувати, чому конкретній людині дана довідка про медичний відвід, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді", - розповів Ляшко.

Кого і коли відсторонять від роботи без щеплень?

У середині листопада набуває чинності наказ МОЗ, за яким усіх освітян та чиновників відсторонять від роботи без збереження зарплати, якщо вони не вакцинуються.

До тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації, відносяться працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Віктор Ляшко також повідомив, що ці категорії розширять. До них віднесуть також працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, комунальних установ тощо.