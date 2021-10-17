Гризуни для мафіозі: під час наркорейду поліція вилучила морожених сонь

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Соні були делікатесом ще за часів Давнього Риму

Поліція, яка провела наркорейд на фермі з виробництва конопель на півдні Італії, вилучила 235 заморожених сонь - як вважають, делікатес для мафіозі.

Після того, як поліцейські виявили на фермі 700 рослин конопель, вони обшукали господарські будівлі та знайшла клітки для гризунів та морозильники, наповнені їхніми тушками.

На місці затримали трьох осіб.

Екологічні активісти стверджують, що запечених сонь подають на честь високопоставлених гангстерів на банкетах, які організовує потужний калабрійський мафіозний клан "Ндрангета".

За даними італійської організації з охорони дикої природи Lipu, браконьєри незаконно виловлюють пастками цих переважно нічних гризунів, що перебувають під охороною, у лісах Аспромонте та продають їх мафіозі та ресторанам.

Подейкують, що боси "Ндрангети" - хрещені батьки і лідери кланів - ухвалюють найважливіші рішення за тарілкою сонь, повідомляє італійська газета Il Corriere della Sera.

Їстівні соні були делікатесом у Стародавньому Римі. Їх відгодовували у клітках, а потім потрошили, знімали шкіру та фарширували свинячим фаршем, меленими кедровими горіхами та часником, після чого запікали.

Їх досі їдять у Хорватії та Словенії.

Клан "Ндрангета" - одна з найбагатших злочинних угруповань світу, який базується у Калабрії на півдні Італії.

Протягом багатьох років вони привозили в Європу кокаїн з Латинської Америки та коноплі з Північної Африки.