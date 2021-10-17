Убивство британського депутата: підозрюваного затримали за законом про тероризм

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Dan Kitwood

Британська влада офіційно підтвердила ВВС, що підозрюваного в убивстві депутата парламенту сера Девіда Емесса, 25-річного Алі Харбі Алі затримала поліція Лондона відповідно до закону про тероризм.

Повідомляють, що затриманий - британський громадянин сомалійського походження, який раніше був відомий поліції.

Як стало відомо ВВС, кілька років тому йому рекомендували пройти програму Prevent, мета якої - боротьба з екстремізмом і радикалізацією людей. Однак участь у програмі є добровільною, і відмова не несе за собою кримінальну відповідальність.

Сер Девід, депутат від консерваторів з 1983 року, проводив у п'ятницю чергову зустріч з виборцями у методистській церкві Белфайрс у місті Лі-он-Сі у графстві Ессекс, коли його кілька разів вдарили ножем.

Знаряддя вбивства знайшли неподалік від місця злочину. Поліцейські опитують можливих свідків і переглядають записи камер відеоспостереження, а експерти вивчають електронні пристрої, вилучені у підозрюваного, щоб зрозуміти, що саме спонукало його напасти на члена парламенту, відомого щирим бажанням допомогти членам свого виборчого округу і любов'ю до свого графства Ессекс.

"Справжній слуга народу"

Жителі Саутенд-он-Сі, які з 1983 року регулярно обирали Емесса до парламенту, приносять квіти, листівки, запалюють свічки і просто збираються разом, щоб вшанувати його пам'ять.

Член мусульманської громади Саутенд-он-Сі Мохаммед Шазмуддін сказав, що знав сера Девіда з 1983 року. За його словами, "це був справжній англійський джентльмен, який зробив дуже багато добра нашій громаді, як і всім іншим жителям Саутенда".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Конференція на підтримку свободи і демократії в Ірані

Однак вплив Емесса вийшов далеко за межі його рідного графства. Благодійна організація National Energy Action (NEA), яка бореться за те, щоб ціни на газ і електрику були по кишені всім жителям Англії, назвала його "справжнім слугою народу".

Її представники сказали, що сера Девіда пам'ятатимуть завдяки успішній кампанії, яку він провів, щоб парламент ухвалив закон про стратегію щодо викорінення так званої "паливної бідності".

Один зі співробітників NEA сказав, що, можливо, той факт, "що він домігся величезних позитивних змін, принесе його сім'ї хоч невелике, але заспокоєння".

"Мільйони людей по всьому Сполученому Королівству тепер можуть розраховувати на спеціальні урядові програми допомоги, які не були б прийняті без його зусиль, він безпосередньо допоміг мільйонам людей жити в теплі й безпеці".

Любов до "братів наших менших"

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Клер Калдер, співробітниця благодійної організації Dogs Trust, яка бореться за гуманне ставлення до собак, назвала сера Девіда "одним із найбільш послідовних захисників тварин".

За її словами, у нього було "величезне почуття гумору" і "величезне серце".

Нещодавно він приєднався до кампанії Dogs Trust з боротьби з контрабандою цуценят і за заборону нашийників з електрошокерами.

Наступного тижня відбудеться змагання "Вестмінстерський пес року", яке Dogs Trust проводить спільно з Британським клубом собаківників Kennel Club.

Ідея в тому, що члени парламенту мають можливість продемонструвати, які унікальні й теплі узи пов'язують їх та їхніх собак. Сер Девід мав намір виступити зі своєю французькою бульдожкою Вів'єн.

Небезпечна професія

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Спочивай з миром. Нам тебе бракуватиме" - напис не повітряній кулі неподалік від місця, де вбили Девіда Емесса

Широка публіка, як правило, не замислюється про те, наскільки небезпечною може бути професія парламентарів, які в Британії частину свого робочого часу проводять, зустрічаючись з виборцями без будь-якої охорони.

Поки що більшість членів Палати громад продовжує заплановані зустрічі з виборцями. Крейг Вільямс, лейборист, представник Монтгомершира в Уельсі, прийшов на свою зустріч не один, а разом із членом парламенту Уельсу від Консервативної партії Расселом Джорджем.

А Кієран Маллен, консерватор, член Палати громад від округу Крю і Нантвіч, написав у Twitter: "Зустрічаюся з виборцями. Ми не дозволимо їм змусити нас змінити наші традиції. Девіду б це не сподобалося".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виборці Емесса стихійно зібралися вшанувати його пам'ять

Незалежний радник уряду і сам колишній член парламенту лорд Волні сказав в одній з програм ВВС, що "це не просто моторошний і трагічний акт насильства, який забрав життя Девіда Емесса і моєї подруги Джо Кокс, це спроба залякування, щоб люди боялися ставати політиками, це напад на нашу демократію, і з цим доведеться серйозно розбиратися".

Як саме розбиратися, наразі неясно. За словами ще одного члена Палати громад Наза Шаха, на це питання "немає вірних або невірних відповідей. Ми повинні поважати кожного параментаря, хоча хтось скаже - так, ми будемо продовжувати все як раніше, а комусь від цього буде дуже незатишно".