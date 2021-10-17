У Кардіффі змили графіті. Виявилося, що це - твір мистецтва

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Raquel Garcia / Rachel Kinchin - Pwsh! Підпис до фото, До і після: твір мистецтва мав на меті зробити Кардіфф "яскравішим і гостиннішим"

Твори мистецтва, замовлені міською владою Кардіффа, змили прибиральники через "помилки в комунікації".

Графіті замовила організація For Cardiff, мета якої - зробити місто "яскравішим і гостиннішим".

Їх намалювали три молоді художниці, зокрема Бет Бландфорд, яка сказала, що вона була "надзвичайно розчарована", коли дізналася про те, що відбулося.

Організація For Cardiff вибачилася і заявила, що непорозуміння сталося "через руйнівну помилку, пов'язану з нашим підрядником з прибирання".

Автор фото, Raquel Garcia - Pwsh! Підпис до фото, Мурали намалювали місцеві художниці Ембер Форде, Темека Девіс та Бет Бландфорд у рамках мистецького проєкту Pwsh Cardiff

Автор фото, Rachel Kinchin - Pwsh Підпис до фото, Результати прибирання

"Я надзвичайно розчарована, я не можу в це повірити. Це зайняло у мене близько п'яти днів, і більшість з них я працювала по 12-16 годин",- сказала 25-річна Бет.

"Ми ретельно планували цей проєкт, ми з нетерпінням чекали, а це справжня ганьба, - додала вона. - Я вважаю, що публічне мистецтво в Кардіффі - це те, чого нам бракує, особливо від жінок-художниць, які зображають жіночі та різноманітні спільноти".

"Це голоси, які мають бути почутими, а їх просто змили через помилку, і це дуже засмучує", - зізнається Бет.

Автор фото, Raquel Garcia - Pwsh! Підпис до фото, Бет Бландфорд каже, що не звинувачує прибиральників

20-річна Ембер Форде з Кардіффа сказала, що хотіла, щоб у центрі творів, які вона створила, була її культура.

"У мене було три мурали, кожен з яких пов'язаний із моєю культурою, я наполовину баджанка і наполовину валлійка, тому я вплела це в свою колірну гаму, - каже Ембер. - Я була дуже розчарована, протягом усього проєкту я закінчувала свою роботу і одразу починала працювати над проєктом".

На думку Ембер, дуже важливо, щоб публічне мистецтво в Уельсі показувало різноманітність.

"Я думаю, що це дійсно важливо, тому що це дає наочність і показує, наскільки різноманітним є Кардіфф. Особливо тому, що багато художників походять з робітничого класу або є представниками меншин".

Автор фото, Raquel Garcia - Pwsh! Підпис до фото, У центрі мистецтва Амбер Форде - її культура

Рейчел Кінчін, креативна продюсерка колективу Pwsh, який створив мурали, сказала: "For Cardiff профінансувала це, і вони дуже підтримують нас, і так само розчаровані, як і ми, але в комунікаціях відбулась якась жахлива помилка".

У заяві For Cardiff ідеться, що "через руйнівну помилку, пов'язану з нашим підрядником з прибирання", були знищені "прекрасні твори мистецтва".

"Ми від усього серця щиро перепрошуємо талановитих художниць Бет Бландфорд, Амбер Форде та Темеку Девіс, які скористалися можливістю прикрасити Кардіфф, - йдеться у заяві. - Ми співпрацюємо з креативним директором проєкту щодо того, як ми можемо якнайшвидше виправити цю ситуацію", - додають у повідомленні.