Президент Франції вперше засудив масове вбивство алжирців в Парижі

1 година тому

Автор фото, AFP VIA GETTY IMAGES

Еммануель Макрон першим із президентів Франції засудив кривавий розгін демонстрації алжирців в Парижі в 1961 році. Він назвав події 60-річної давнини злочином, який не можна пробачити.

17 жовтня 1961 року, наприкінці війни за незалежність Алжиру, паризька поліція жорстоко розігнала демонстрацію паризьких алжирців. Десятки людей застрелили або вони потонули у Сені, куди поліцейські кидали мітингувальників.

Точна кількість жертв цієї кривавої бійні досі не встановлена.

Влада Франції вкінці минулого століття, майже через сорок років після трагедії, визнала смерть сорока людей, але за іншими оцінками жертв могло бути понад дві сотні.

Хоча французька влада визнала факт розправи над демонстрантами понад 20 років тому, до Еммануеля Макрона жоден з президентів Франції не торкався цієї теми.

Президент Макрон взяв участь у жалобній церемонії біля мосту через Сену, де шістдесят років тому почалася багатотисячна демонстрація паризьких алжирців. Вони протестували проти введення в столиці комендантської години для них.

У заяві, оприлюдненій адміністрацією президента, йдеться про те, що 60 років тому поліцейські зробили безліч злочинів. За текстом заяви, під час "жорстокого, кривавого" розгону демонстрації убили десятки протестувальників, безліч учасників маршу поранили, 12 тисяч людей заарештували.

Автор фото, AFP VIA GETTY IMAGES Підпис до фото, Під час демонстрації десятки людей вбили, ще тисячі поранили та арештували

Тодішнього керівника паризької поліції, який керував розгоном, Моріса Папона у 1999 році посадили до в'язниці на 10 років, але не за вбивство алжирців на демонстрації, а за те, що він, очолюючи раніше поліцію в Бордо, допомагав відправляти євреїв в нацистські табори смерті.

Водночас вже у 2002 році Папон вийшов на свободу за станом здоров'я. Тоді йому було 92 роки.

А до того, у тому ж 1961 році президент Франції Шарль де Голль вручив префекту паризької поліції найвищу нагороду країни - орден Почесного легіону. У 1968 році Папон став депутатом парламенту, потім - міністром за президентства Валері Жискар д'Естена.

Добре, але мало

Деяких громадських діячів виступ Макрона розчарував. Вони очікували чіткішого визнання провини і відповідальності французької влади.

Макрон не вибачився за бійню 17 жовтня 1969 року і взагалі не виголосив промови - Єлисейський палац лише оприлюднив заяву.

"Це прогрес, але справа не завершена. Ми очікували більшого. Це зробив не один Папон. У центрі Парижа людей катували, вбивали, і там, нагорі, про це прекрасно знали", - розповів агенції France Press Мімун Аджаму з антирасистської організації Africa93. Вона хоче, щоби розгін демонстрації алжирців був визнаний злочином з боку держави.

Перша церемонія поминання жертв трагедії 1961 року організувала міська влада Парижа лише 40 років після трагедії - у 2001 році.