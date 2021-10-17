Українська письменниця отримала престижну премію Angelus

35 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Лауреаткою премії Центральної Європи Angelus за твори, перекладені та видані польською мовою, стала українська письменниця Катерина Бабкіна.

Вона ж стала лауреаткою премії читацьких симпатій, йдеться на сторінці премії Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus у Facebook.

Катерину Бабкіну відзначили за книжку "Мій дід танцював краще за всіх". Вона отримає 150 тисяч злотих (понад 40 тис. доларів). Перекладач книжки, польський письменник і критик, Богдан Задура, отримає 40 тисяч злотих.

Це четверта нагорода для українських письменників. Раніше лауреатами премії ставали Юрій Андрухович ("Дванадцять обручів", 2006), Оксана Забужко ("Музей покинутих секретів", 2013), Сергій Жадан ("Месопотамія", 2015).

Автор фото, Wrocławski Dom Literatury Підпис до фото, Скріншот відео з церемонії нагородження

Крім того, українська письменниця за підсумками читацького онлайн-опитування отримала Приз глядацьких симпатій імені Наталії Горбанєвської. Катерина Бабкіна отримає тримісячну стипендію на резиденцію у Вроцлавському домі літератури.

Катерина Бабкіна — українська письменниця, сценаристка і драматургиня.

Авторка поетичних збірок "Вогні святого Ельма", "Гірчиця", "Знеболювальне і снодійне", "Заговорено на любов"; збірок оповідань "Лілу після тебе", "Щасливі голі люди"; роману "Соня".

Її авторству також належать збірки дитячих повістей "Гарбузовий рік" та "Шапочка і кит". Бабкіна співавторка нон-фікшину "Сила дівчат" та воркбуку "Звичка писати".

Про премію Angelus

Літературну нагороду Angelus вручають з 2006 за найкращу прозову книгу, опубліковану польською мовою попереднього року. Організатором і фундатором є місто Вроцлав.

Лауреатом може стати письменник з Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

Премію вручають авторам, які у своїх творах звертаються до найважливіших та найактуальніших тем сучасності, дають поштовх до роздумів і глибокого пізнання інших культур.

Автор фото, Видавництво "Комора"

Про що книжка

"Мій дід танцював краще за всіх" — це серія оповідань про історію п'яти родин, діти з яких знайомляться в школі першого вересня в перший рік незалежності України та залишаються друзями на все життя.

Історії з книги зачіпають Голодомор, Другу світову, дев'яності й кілька хвиль еміграції - аж до війни на Донбасі.

Ця книжка в першу чергу про прийняття минулого та про те, як події та обставини впливають на нас незалежно від того, чи знаємо ми про них. Про тяглість і зв'язок поколінь, про втрати та про те, що завжди залишається можливість врешті стати щасливим.