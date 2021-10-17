У Харкові знайшли мертвою жінку, яка тримала бійцівських собак

50 хвилин(и) тому

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Поліція розслідує обставини смерті 81-річної жінки, мешканки Новобаварського району Харкова, яку, за попередньою інформацією, загризли собаки.

У поліції повідомили, що до оператора 102 зателефонувала жінка та повідомила, що виявила тіло своєї сусідки, яку загризли собаки.

Поліцейські встановили особу загиблої. Це 81-річна мешканка будинку.

За інформацією поліції, загибла та її донька утримували на подвір'ї п'ять собак бійцівської породи.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Автор фото, Національна поліція

Небезпечні собаки

В усіх країнах існує певний перелік порід, які вважаються потенційно небезпечними. Наприклад, в Іспанії їх 9, в Росії - 8, в Німеччині - 4.

У Британії заборонені такі породи як американський пітбуль, дого аргентинос, японська тоса й філа бразильєра.

В Україні небезпечні породи собак внесені в окремий список, який містить понад 40 позицій, повідомляє кінологічний центр Kinolog. Це породи, які мають підвищену агресивність від народження, можуть бути особливо небезпечними для суспільства і практично не піддаються дресируванню.

Це, зокрема, аргентинський дог, доберман, бультер'єр, англійський мастиф, стаффордширський американський тер'єр тощо.

Також є певні вимоги до утримання собак потенційно небезпечних порід.