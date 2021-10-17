Погані перспективи. У Кремлі оцінили можливість зустрічі Путіна і Зеленського

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Зеленський, за словами речника Путіна, начебто не виконує мінські домовленості

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав поганими перспективи зустрічі лідерів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. У цьому він звинуватив Україну, яка не йде на поступки.

Про це Пєсков сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади", - цитує речника президента РФ російська агенція "Интерфакс".

За словами Пєскова, влада України ніби-то не виконує мінські домовленості, а саме - проводить законопроєкт про так званий перехідний період, який, на думку Кремля, буде означати вихід Києва з мінських домовленостей.

Речник Путіна наголосив, що з Зеленським "дуже важко говорити".

"Пан Зеленський, наприклад, наполегливо називає Росію учасником конфлікту на південному сході країни. Це не так", - сказав Пєсков, якого цитує РБК.

"Як тут можна спілкуватися? Путіну дуже складно спілкуватися", - додав він.

Пєсков також прокоментував пропозицію Зеленського організувати зустріч "нормандської четвірки". За його словами, перед цим потрібно зробити "домашню роботу".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Путін не поспішає зустрічатися з Зеленським. З ним складно спілкуватися, каже Пєсков

Чи готовий Зеленський?

Президент Володимир Зеленський раніше запевняв, що готовий до зустрічі з Путіним і вважає, що вона може бути результативною.

На брифінгу 3 жовтня у Трускавці Зеленський підтвердив, що така зустріч - буде правильним кроком.

"Я хотів би зустрітись з президентом Російської Федерації. Мені зрозуміло, що у форматі тет-а-тет зустріч може бути достатньо предметною. Думаю, що оточення президента РФ не хоче, щоб він проводив цю зустріч зі мною саме у форматі тет-а-тет, бо ця зустріч може принести неочікуваний результат", - сказав Зеленський.

Президент переконаний, що будь-яка зустріч на такому рівні допоможе Україні розв'язати "трагедію на Донбасі і питання Криму".

У Москві вже неодноразово запевняли, що Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України, але за певних умов.

Так раніше Пєсков заявляв, що каменем спотикання начебто є "небажання України виконувати Мінськ-2".

Також Росія озвучувала неготовність обговорювати питання Криму під час особистої зустрічі президентів України та Росії. Пєсков наголосив, що для Кремля такого питання не існує.

Зеленський і Путін зустрічалися 9 грудня 2019 року у Парижі на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" за участі президента Франції Еммануеля Макрона і канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін і Зеленський бачилися у 2019 в Парижі