В Угорщині обрали лідера об'єднаної опозиції. Він поведе її на вибори проти Орбана

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Петер Маркі-Зай - консерватор. католик та батько сімох дітей - протистоятиме Віктору Орбану

Угорська об'єднана опозиція обрала собі на праймеріз лідера, безпартійного мера одного з міст країни Петера Маркі-Зая.

49-річний Маркі-Зай наступного року поведе опозицію на вибори, на яких вона сподівається прибрати з влади прем'єр-міністра Віктора Орбана та його партію Фідес.

Петер Маркі-Зай за поглядами консерватор, він очолює рух "Угорщина для всіх", але є позапартійним. Новий лідер опозиції обіцяє зробити все, щоб угорці не їхали з країни.

За освітою Маркі-Зай інженер-електротехнік, але кар'єру зробив у сфері маркетингу, працював у компаніях в Канаді та США.

Він католик і батько сімох дітей. Родина в нього навіть більша, ніж у чинного прем'єра Орбана, який є батьком 5 дітей.

У праймеріз з обрання нового лідера опозиції взяли участь 800 тисяч виборців - приблизно 10% від загальної кількості. Вони були симпатиками партій, які представляють різні ідеології - соціалістів, зелених, лібералів, консерваторів та навіть націонал-консервативної партії Йоббік.

Віктор Орбан керує Угорщиною з 2010 року, він також займав посаду очільника уряду у 1998-2002 роках, а в угорській політиці постійно присутній з часу падіння комунізму у країні у 1989-1990 роках.

Згідно з останнім опитуванням Republicon від 1-4 жовтня, Об'єднану опозицію в Угорщині підтримують 52% виборців, партію Орбана Фідес - 44%.

За часів правління Орбана різко погіршилися відносини України та Угорщини. В Україні неодноразово висловлювали невдоволення практикою видачі угорських паспортів мешканцям Закарпаття, в Угорщині - новим законом про освіту, ухваленим в Україні 2017 року.

Останній конфлікт у відносинах спричинив контракт Угорщини та "Газпрому" на постачання газу в обхід України. У відповідь на обурення Києва, угорська влада звинуватила Україну у втручанні у внутрішні справи.