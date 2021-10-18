Facebook найме тисячі людей для роботи над Метавсесвітом. Що це за проєкт

55 хвилин(и) тому

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Facebook планує найняти 10 000 співробітників в країнах Євросоюзу для розвитку так званого Метавсесвіту.

Метавсесвіт - це онлайн-світ, де люди зможуть працювати, грати та спілкуватися у віртуальному середовищі, використовуючи гарнітуру VR - шолом або окуляри віртуальної реальності.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг є основним прибічником проєкту.

"Метавсесвіт має допомогти у відкритті доступу до нових творчих, соціальних та економічних можливостей. І європейці будуть формувати його з самого початку", - йдеться у повідомленні Facebook.

Нові робочі місця, які створять протягом наступних п'яти років, включатимуть "високоспеціалізованих інженерів".

Інвестування в ЄС надає багато переваг, включаючи доступ до великого споживчого ринку, першокласних університетів та високоякісних талантів, повідомляє Facebook.

Оголошення оприлюднили на тлі скандалів, пов'язаних з соцмережею та закликів до регулювання діяльності та впливу Facebook.

Тепер Facebook зробив побудову Метавсесвіту одним зі своїх великих пріоритетів.

Попри історії викупу компаній-конкурентів, Facebook стверджує, що Метавсесвіт не створюватиме якась одна компанія "за одну ніч".

Нещодавно компанія інвестувала 50 мільйонів доларів у фінансування некомерційних груп, щоб допомогти "відповідально побудувати Метавсесвіт".

Згідно з прогнозами, на розробку Метавсесвіту може піти до 10-15 років.

Деякі критики стверджують, що останнє оголошення про вакансії покликане відновити репутацію Facebook та відвернути увагу після серії скандалів.

Серед них - викриття від Френсіс Хоген, яка раніше працювала менеджером у Facebook.

Вона заявила на слуханнях у Сенаті США, що сайти та додатки, розроблені компанією, "шкодять дітям, сіють розбрат та послаблюють демократію".

Її виступ на Капітолійському пагорбі збігся не лише із посиленням звинувачень на адресу Facebook, але й з наймасштабнішим збоєм у роботі сервісів, розроблених компанією.

У своєму виступі в Сенаті Хоген також критикувала і засновника Facebook Марка Цукерберга, заявивши, що той має безмежну владу в компанії, й "ніхто не може притягти його до відповідальності, крім нього самого".