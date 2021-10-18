ЗМІ пишуть, що Китай запустив гіперзвукову ракету. Пекін заперечує

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На нещодавньому військовому параді у Китаї показали платформи для гіперзвукових ракет

Китай відкинув повідомлення про те, що цього року він випробував гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний заряд. У Пекіні наполягають, що це було випробування космічного корабля.

Публікація у газеті Financial Times викликала занепокоєння у Вашингтоні, оскільки, як повідомляється, американську розвідку вона застала зненацька.

Гіперзвукові ракети набагато швидші і спритніші, ніж звичайні, тобто їх важче перехопити.

Стаття з'явилася на тлі занепокоєння щодо ядерних можливостей Китаю.

У понеділок речник міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзянь сказав, що в липні китайські інженери провели випробування різних типів технологій використання космічних кораблів. І вони були плановими.

"Це не була ракета, це був космічний корабель, - сказав він. - Це має велике значення для зменшення витрат на використання космічних кораблів".

Чжао Ліцзянь додав, що в минулому багато країн проводили подібні випробування. На запитання, чи є публікація Financial Times неточною, він відповів "так".

У суботній публікації цитували п'ять анонімних джерел, які сказали, що влітку запустили гіперзвукову ракету. Вона пролетіла навколо планети через низькоорбітальний простір, перш ніж знизилася, але не влучила у ціль, бо не долетіла до неї невелику відстань.

"Китай досяг прогресу у сфері гіперзвукової зброї і став набагато більш просунутим, ніж уявляли американські чиновники", - йшлося у публікації.

Пізніше високопоставлений член Конгресу сказав, що випробування має бути для США закликом до дії.

Майк Галахер, конгресмен-республіканець з Комітету з питань збройних сил Палати представників, наголосив, якщо Вашингтон дотримуватиметься своєї нинішньої політики, то програє нову холодну війну з Китаєм протягом десяти років.

Відносини між США та Китаєм напружені. Пекін звинуватив адміністрацію президента Джо Байдена у ворожому ставленні.

Низка західних країн також висловили стурбованість недавніми проявами військової могутності Китаю.

Директор з питань оборони, стратегії та національної безпеки Австралійського інституту стратегічної політики Майкл Шубрідж заявив, що якщо дійсно випробували гіперзвукову ракету, це відповідає "моделі ескалації ядерної та іншої ударної зброї".

"Я не думаю, що це важливіше, ніж зростання в Китаї кількості ракетних шахт або випробування ядерної зброї в атмосфері, або нова ядерна зброя для підводних човнів, - сказав він. - Але це відповідає моделі збільшення можливостей [без] прозорості"."Прозорість - чужа концепція для стратегічних мислителів Пекіна", - додав він.

Під час нещодавньої військової виставки Китай демонстрував платформу для гіперзвукових ракет.

Поряд з Китаєм, США, Росія та принаймні п'ять інших країн працюють над технологією гіперзвукових ракет.

Вони можуть літати у п'ять разів швидше звуку, і, подібно до балістичних ракет, можуть доставити ядерну боєголовку.

Минулого місяця Північна Корея заявила, що успішно випробувала гіперзвукову ракету. А в липні Росія зробила подібне оголошення і уточнила, що ракету запустили з фрегата в Білому морі.