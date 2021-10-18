Без ОБСЄ. Що відбувається зі спостерігачами на Донбасі

21 хвилин(и) тому

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У самопроголошеній "ДНР" заблокували роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) та заборонили її працівникам виходити з готелю.

Раніше українські військові взяли у полон бійця так званої "Народної міліції" і заявили, що він вів розвідку позицій ЗСУ під прикриттям СЦКК.

Що таке СЦКК

СЦКК - це Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування. Його організували у 2014 році за участі українських та російських військових для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як і СММ ОБСЄ, центр використовували для переговорів про припинення обстрілів, передачу тіл загиблих.

У кінці 2017 року Росія вийшла з СЦКК через нові правила в'їзду для російських офіцерів.

Після чого їхнє місце на непідконтрольних уряду територіях зайняли бойовики "ДНР" і "ЛНР". Вони зробили аналогічні сині каски з символікою СЦКК та почали чергувати на нейтральних територіях у пунктах пропуску (наприклад, на мосту в Станиці Луганській).

Україна не визнає представників самопроголошених "республік" стороною Спільного центру, а ЄС закликав Росію повернути своїх офіцерів у СЦКК.

Полонений "спостерігач"

Автор фото, Українська делегація в ТКГ Підпис до фото, У затриманого виявили пістолет і дані про російський паспорт

13 жовтня бійці 24-ї механізованої бригади ЗСУ затримали в районі Золотого військового "народної міліції ЛНР" з символікою СЦКК.

Українські військовослужбовці стверджують, що він проводив розвідку позицій української армії. У районі Золотого регулярно трапляються обстріли та втрати ЗСУ.

"Група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ", - повідомила українська делегація у Тристоронній переговорній групі.

При цьому в чоловіка вилучили пістолет ПМ, хоча члени СЦКК повинні бути без зброї. На відео затримання видно, що він ховав зброю під курткою.

"Затриманий - виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства в 2010 році. У 2014 році він вступив до лав бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО/ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому", - йдеться у повідомленні СБУ.

В українській делегації в ТКГ також стверджують, що затриманий - "громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження". Росія протягом останніх років активно видає свої паспорти у непідконтрольних Києву районах Донбасу.

На відео, яке опублікувала СБУ, чоловік каже, що пістолет взяв "без відома керівництва, чим порушив внутрішні правила".

Автор фото, СБУ Підпис до фото, СБУ кажуть, що в телефоні затриманого "спостерігача" було відео з мінометного обстрілу українських позицій

У СБУ також показали кадри з телефону затриманого, на яких він, ймовірно, у складі мінометного підрозділу "ЛНР" обстрілює українські позиції. Чути також вигуки "Аллах акбар".

У "Народній міліції ЛНР" назвали інцидент "викраденням спостерігача СЦКК ЛНР на ділянці розведення біля Золотого-5".

Там кажуть, що отримали гарантії безпеки для очищення від рослинності дороги Первомайськ-Золоте. Під час цих робіт і почули "постріли зі сторони ЗСУ". Стверджують, що українські військові затримали спостерігача "під дулом автомата".

Про зброю у свого бійця там не згадують.

У "Народній міліції ЛНР" також поскаржилися на "бездіяльність моніторингової місії ЛНР".

Блокування спостережної місії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У "ДНР" пройшла акція проти затримання Косяка і "бездіяльності" СММ ОБСЄ

17 жовтня СММ спочатку повідомила про те, що її спостерігачів не пропускають через блокпости "ДНР", а потім - про блокування місії у Горлівці.

"Ворота передової патрульної бази (ППБ) Місії в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) були замкнені за допомогою ланцюга та навісного замка, а південніше воріт була запаркована машина (із блакитними табличками "ДНР"), що блокувала виїзд. Спостерігачі також бачили 2 членів збройних формувань, які стояли поряд із машиною", - написали в ОБСЄ.

"Власник (60-69 років) готелю, де розташована ППБ, повідомив співробітникам Місії про те, що СММ не дозволять покинути приміщення готелю, пославшись на "накази від "мера Горлівки". Він також сказав, що всі виходи заблоковано членами збройних формувань. Використовуючи камери відеоспостереження, співробітники Місії побачили, що перед готелем було встановлено 3 намети", - додали в СММ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На вихідних біля готелю в Донецьку, де живуть спостерігачі ОБСЄ, проходила "акція протесту"

Пізніше працівникам місії повідомили, що їм "дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, затримали ЗСУ".

У ОБСЄ кажуть, що такі дії "ДНР" порушують домовленості, ухвалені під час організації місії.

СММ ОБСЄ - фактично єдина організація, яка проводить спостереження у непідконтрольних районах Донбасу, хоча протягом останнього року сепаратисти обмежили доступ для неї.

У "Народній міліції ЛНР" заявили, що припиняють контакти з українською стороною в СЦКК до того моменту, поки не звільнять чоловіка.

Раніше в ОБСЄ повідомляли, що на Луганщині місія продовжує свої спостереження.

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В ОБСЄ кажуть, що СММ "готова сприяти налагодженню діалогу між сторонами на місцях, якщо вони звертатимуться за таким сприянням".

Українська делегації в ТКГ відзначає, що "російські збройні формування перейшли до захоплення заручників".

"Утримання міжнародних спостерігачів озброєними особами має ознаки міжнародного тероризму. Українська делегація закликає міжнародну спільноту, насамперед керівництво держав-учасниць Нормандського формату, надати відповідну оцінку діям російської сторони", - додають там.

"Українська делегація розглядає ці дії не лише як системний підрив повноважень місії, а, разом із непродовженням мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу "Донецьк" і "Гуково", як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі, відтепер ще - методами міжнародного тероризму", - йдеться у повідомленні делегації.

У вересні Росія закрила місію спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску"Гуково" і "Донецьк".

В українському МЗС вважають, що це зробили, щоб "унеможливити спостереження і приховати від міжнародної спільноти незаконне постачання зброї, боєприпасів та найманців із Росії".

У МЗС Росії рішення не продовжувати мандат для СММ ОБСЄ пояснили недоцільністю і звинуватили місію в тому, що її "використовували деякі країни як привід для розпалювання конфронтації" та обвинувачень Росії.

"Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов'язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку", - йдеться у коментарі українського МЗС для BBC News Україна.

"У Горлівці фактично захопили в заручники співробітників моніторингової місії ОБСЄ", - констатує донеччанин Сергій Гармаш, який представляє Україну у гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську.

Автор фото, Сергій Гармаш

"Підстав віддавати Косяка у нас немає. Росіянам не вдалося влаштувати чергову провокацію і змусити Україну піти на поступки в цьому принциповому питанні", - пише інший український журналіст Юрій Бутусов.

"Воїни 24-ї механізованої бригади, що затримали офіцера російської армії, заслуговують державних нагород. Поповнили, нарешті, обмінний фонд, в який два роки не було таких значущих надходжень", - вважає він.