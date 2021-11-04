Ірина Верещук. Міністр і "жінка з парасолькою", яка реінтегруватиме окуповані території

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Ірини Верещук

Віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України стала депутатка Ірина Верещук.

Верховна Рада призначила її на цю посаду замість Олексія Резнікова, який очолив міністерство оборони.

Раніше сама Верещук претендувала на посаду керівника міноборони.

Ірина Верещук - одна з облич партії "Слуги народу", боролась за крісло мера Києва і є професійною військовою. Що ще про неї відомо.

Замість неї в Раду зайде 140-й номер у списку "Слуги народу" Сергій Кострійчук - голова Контрольно-ревізійної комісії партії.

Офіцер і мер

Автор фото, Facebook Ірини Верещук Підпис до фото, Ірина Верещук у 2003 році

Ірині Верещук 41 рік, вона народилася і прикордонному місті Рава-Руська на Львівщині.

Навчалася у Військовому інституті при "Львівській політехніці" на спеціаліста з міжнародної інформації, референта-перекладача та офіцера військового управління тактичного рівня.

А пізніше продовжила навчання на правничому факультеті Львівського національного університету Івана Франка.

"Після закінчення Військового інституту п'ять років проходила службу на офіцерських посадах у Збройних силах України", - йдеться у її біографії на сайті партії "Слуга народу".

Дослужилася до звання старшого лейтенанта. Військова спеціальність - "Міжнародна інформація".

Автор фото, Facebook Ірини Верещук Підпис до фото, З Любомиром Гузаром

У 2007-2008 роках була юристкою у міській раді Рави-Руської, а в 2010 році - заступницею голови райдержадміністрації Жовкви, відповідала за гуманітарні питання та зовнішню політику.

П'ять років була мером міста Рава-Руська. Очолила місто в 30 років і стала наймолодшою жінкою-мером в Україні.

У 2013 році, коли уряд Азарова відмовився підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, Ірина Верещук офіційно звернулась до Європарламенту з проханням "укласти угоду про асоціацію між Європейським Союзом та територіальною громадою міста Рава-Руська".

У лютому 2015 року добровільно склала повноваження міського голови.

"Я втомилася від постійного тиску та безпідставних звинувачень від псевдопатріотів", - пояснила вона тоді.

Пізніше очолила громадську організацію "Міжнародний центр балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик", який вивчав шляхи врегулювання "сучасних системних конфліктів".

Ірина Верещук - доктор філософії, кандидат наук з державного управління, професор кафедри загальної та прикладної психології Інституту екології економіки і права.

У політиці та Міноборони

Автор фото, Facebook Ірини Верещук

У Верховну Раду Ірина Верещук потрапила за списками партія "Слуга народу", де отримала 29-е місце.

У парламенті увійшла до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки й очолила підкомітет з державної безпеки та оборони.

Балотувалася від "Слуги народу" на мера Києва - кампанія Ірини Верещук запам'яталася її роликами у TikTok та фото "польоту з парасолькою" в образі Мері Поппінс.

"Це один з елементів нашого ролика передвиборчого, але я не знаю, чи буде він саме передвиборчим. У нас зараз ще два тижні для того, щоб підготуватися до виборчої кампанії, можливо, це буде такий передстартовий ролик. Подивимося, як він буде виглядати, але, тим не менш, це справді я", - розповіла вона "Радіо Свобода".

Автор фото, Вахтанг Кіпіані / Facebook

Автор фото, PAvlovsky News

У підсумку цей ролик, який планували на другий тур виборів, так і не вийшов.

А сама Ірина Верещук програла вибори київського мера й посіла на них п'яте місце з 5% голосів киян.

Під час цієї виборчої кампанії сплив факт, що Ірина Верещук під час війни на Донбасі у 2015 році їздила до Москви на вручення премії її знайомій журналістці Марині Ахмедовій.

У інтерв'ю виданню "Гордон" вона заявила, що журналістка приїздила до неї в Рава-Руську в 2013 році, коли Янукович відмовився підписувати Асоціацію, а Верещук зробила демарш проти центральної влади.

"Чи я була на нагородженні у 2015 році? Так, була. На той момент я не була ані військовослужбовцем, ані державним службовцем, ані народним депутатом - була тільки цивільною особою", - заявила Верещук.

Періодично її пов'язували з міністерством оборони як політика з військовим досвідом. Її називали головною претенденткою на посаду.

"У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів військовий... Я добре знаю, куди йду. Я чудово розумію, який ризик для мене особисто це становить - і репутаційний, і політичний, і щодо мого майбутнього, і психологічний. Але хтось повинен це робити", - розповідала Ірина Верещук в інтерв'ю на 24 каналі у жовтні.

Її чоловік Михайло Кухаренко - полковник і перший заступник керівника антитерористичного підрозділу СБУ "Альфа".

Автор фото, Facebook Ірини Верещук

"Я знаюся на всьому, що стосується розвідки. Я розумію, як зібрати інформацію, групувати, опрацьовувати", - розповідала Ірина Верещук в інтерв'ю Дмитру Гордону в 2020 році.

"Я розумію, які є правила, що таке інформація, як із нею працювати, що не можна говорити, що таке національний інтерес, що таке національна стратегія, стратегія нацбезпеки, оборонний бюлетень…" - додавала вона.

Водночас на питання Дмитра Гордона про те, "в яких містах і селах" вона служила в армії, Ірина Верещук не відповіла: "Нічого цікавого, скажімо так, щоб чимось похизуватися. Я скажу тільки, що мені дуже не подобалося ставлення до червонодипломників, та й загалом до офіцерів у ті роки. І я думаю, що мало змінилося".

Ірина Верещук знає польську мову - захищала диплом польською.

А Бандера і Шухевич, за її словами, "борці за волю і незалежність України, хоча "їхні методи викликають багато запитань": "Тому що я із Західної України, і мені не треба розповідати, що коїли в селах. Було різне. І з євреями…".

А Володимира Зеленського вона описувала так: "Президент Зеленський чесний. Це така чеснота лідера, що називається. От потрібно бути чесним. Передусім із самим собою".