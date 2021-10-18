В Іспанії хочуть знову криміналізувати проституцію. Вона дозволена 25 років

1 година тому

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв криміналізувати проституцію в країні.

Виступаючи у неділю перед прихильниками після триденного з'їзду його Соціалістичної партії у Валенсії, пан Санчес сказав, що це заняття "поневолює" жінок.

Проституція була декриміналізована в Іспанії у 1995 році, а у 2016 році ООН оцінила секс-індустрію країни в 3,7 млрд євро.

Опитування 2009 року показало, що приблизно кожен третій іспанець платив за секс.

Однак інший звіт, опублікований у 2009 році, припускає, що ця цифра може сягати 39%, а у дослідженні ООН 2011 року Іспанія фігурує як третій за величиною центр проституції у світі, після Таїланду та Пуерто-Рико.

Зараз проституція в Іспанії не регулюється, покарання для тих, хто пропонує платні сексуальні послуги за власним бажанням, не передбачено, якщо це не відбувається у громадських місцях. Однак сутенерство або посередництво між секс-працівницею та потенційним клієнтом є незаконним.

Після декриміналізації проституція в Іспанії почала процвітати.

Вважається, що повіями в країні працюють близько 300 тисяч жінок.

"Рай для мафії"

Сезар Хара, іспанський журналіст, який досліджував секс-індустрію, розповів інформаційній агенції Efe, що "у 95% проституція в Іспанії не є добровільною, люди так чи інакше вимушені займатися нею через соціально-економічні умови, загрози чи інший тиск".

Сексуальна експлуатація щоденно приносить 7-8 млн євро в Іспанії, зазначив він, назвавши Іспанію другим за величиною ринком проституції в Європі після Німеччини, і "раєм для міжнародної мафії".

"Найгірше те, що деякі молоді люди вважають нормальним платити за те, щоб жінка приносила їм насолоду у такий спосіб, як вони хочуть", - додає журналіст.

У 2019 році партія Санчеса опублікувала у своєму виборчому маніфесті обіцянку заборонити проституцію, аби залучити на свою підтримку більшу кількість жінок-виборців.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Педро Санчес пообіцяв кримінальну відповідальність за проституцію в Іспанії

Маніфест називав проституцію "одним із найжорстокіших аспектів фемінізації бідності та однією з найгірших форм насильства над жінками".

Однак через два роки після виборів жодного законопроєкту не внесли. Іспанські ЗМІ повідомляють, що перед тим, як соціалісти внесуть проєкт закону до парламенту, їм доведеться його узгодити зі своїми партнерами по коаліції з лівого флангу "Подемос". Тому попереду ще довгий шлях.

Прихильники нинішньої системи в Іспанії кажуть, що вона принесла величезну користь жінкам, які працюють у цій сфері, та зробила їхнє життя безпечнішим.

Однак останніми роками зростає занепокоєння. У 2017 році іспанська поліція виявила 13 тисяч жінок під час рейдів проти торгівлі людьми, заявивши, що принаймні 80% з них експлуатує третя сторона проти їхньої волі.