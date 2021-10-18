Помер колишній держсекретар США Колін Павелл. Причиною став ковід

48 хвилин(и) тому

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Колишній держсекретар США Колін Павелл помер у 84 роки через ускладнення, викликані COVID-19.

Смерть підтвердила родина.

84-річний Павелл був вакцинований, додали родичі.

"Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і чудового американця", - йдеться у повідомленні.

Родина покійного також подякувала медикам за турботливе лікування.

Хто такий Колін Павелл

Колін Лютер Павелл народився 5 квітня 1937 року в Гарлемі, штат Нью-Йорк, у родині емігрантів з Ямайки.

Як генерал він очолював Об'єднаний комітет начальників штабів збройних сил США за президента Джорджа Буша-старшого.

У 1991 році під його безпосереднім керівництвом війська очолюваної США міжнародної коаліції завдали поразки армії іракського диктатора Саддама Хусейна і звільнили захоплений ним Кувейт.

В адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого Колін Павелл став першим афроамериканцем на посаді держсекретаря.

Автор фото, POWELL FAMILY PHOTO Підпис до фото, Коліна Павелла поранили під час служби в американському війську

Павелл-політик мав репутацію помірного республіканця і прагматика.

Згодом він порвав зі своєю партією заради підтримки Барака Обами у 2008 році. Він також став довіреним військовим радником низки провідних американських політиків.

Проте для багатьох Пауелл - це людина, що досягла підтримки для війни в Іраку.

Пізніше він визнавав, що виступ на Раді Безпеки ООН, в якому використовувалася неперевірена інформація розвідки (згодом визнана помилковою) стала "плямою" на його біографії.

"Це було боляче. І тоді, і зараз", - сказав Павелл в інтерв'ю ABC News у 2005 році.

Павелл і Україна

Колін Павелл одним із перших закордонних високопосадовців заявив про невизнання його країною результатів другого туру президентських виборів 2004-го через масові фальсифікації.

А після з'їзду в Сєвєродонецьку телефоном закликав тодішнього президента Леоніда Кучму та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова до збереження територіальної цілісності України.

У 2005 році Колін Павелл відвідав Україну. Його запросили на інавгурацію президента Віктора Ющенка.