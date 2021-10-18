Хто зможе їздити потягом та автобусом після 21 жовтня та як це контролюватимуть
З 21 жовтня, за оновленими правилами, перед посадкою в потяг пасажири повинні показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген. Про це повідомила "Укрзалізниця".
В іншому разі провідник має право не допустити пасажира до поїздки.
"Укрзалізниця" також пояснила, як відбуватиметься посадка в потяг.
"У провідників будуть зразки, за якими вони будуть звіряти надані пасажирами документи. У разі недотримання пасажирами правил перевезення, поїзна бригада зобов'язана повідомити правоохоронні органи", - розповіли в "Укрзалізниці".
Автентичність сертифікатів і тестів контролюватиме Міністерство внутрішніх справ.
Водночас для пасажирів віком до 18 років нічого не зміниться, додаткових документів не потрібно, додали в "Укрзалізниці".
Повернення коштів за придбані білети в разі відмови від поїздки здійснюється згідно з правилами перевезень пасажирів.
Що робитиме поліція
У поліції повідомили, що перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від коронавірусу за QR-кодом. Це стосується яко потягів, так і людних місць.
За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, на планшети поліцейських завантажили спеціальну програму, через яку вони швидко перевірятимуть сертифікати з "Дії" і скануватимуть паперовий його варіант.
"Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники Патрульної поліції України", - цитує Білошицького Департамент комунікації МВС.
За його словами, перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей - під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків.
Білошицький нагадав, що за виготовлення і збут підробленої медичної документації правопорушникам загрожуватиме покарання - від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі.
Тим, хто користуватиметься підробленими довідками чи сертифікатами, передбачене покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до 2-х років ув'язнення.
"Люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, будуть притягуватися до відповідальності за порушення карантинних умов", - додав Білошицький.
Обмеження по областях
З 18 жовтня ще чотири області перейшли в "червону" зону - Запорізька, Одеська, Дніпропетровська та Донецька. Херсонська область посилила обмеження з 15 жовтня.
Там забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, рингів і фітнес-центрів. Обмеження не поширюються на заклади, у яких 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від Сovid-19.
Також нові карантинні обмеження почали діяти і у Львові та області. Відтепер невакциновані від ковіду мешканці не зможуть відвідувати спортивні зали, кінотеатри та театри. А ресторани, ринки, магазини і ТРЦ зможуть працювати, якщо усі працівники вакциновані або ж регулярно здають ПЛР-тест.
У "червоних" зонах для міжрегіональних подорожей вимагатимуть повної вакцинації.
За минулу добу в Україні кількість нових випадків COVID-19 сягнула 9 524. Померли 177 людей.
За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні хоча б однією дозою щепилися 7,9 млн людей. Понад 97% людей, які потрапляють до українських лікарень, є невакцинованими, наголошують там.
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