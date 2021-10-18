Хто зможе їздити потягом та автобусом після 21 жовтня та як це контролюватимуть

43 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Поліція перевірятиме сертифікати про вакцинацію від коронавірусу за QR-кодом

З 21 жовтня, за оновленими правилами, перед посадкою в потяг пасажири повинні показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген. Про це повідомила "Укрзалізниця".

В іншому разі провідник має право не допустити пасажира до поїздки.

"Укрзалізниця" також пояснила, як відбуватиметься посадка в потяг.

"У провідників будуть зразки, за якими вони будуть звіряти надані пасажирами документи. У разі недотримання пасажирами правил перевезення, поїзна бригада зобов'язана повідомити правоохоронні органи", - розповіли в "Укрзалізниці".

Автентичність сертифікатів і тестів контролюватиме Міністерство внутрішніх справ.

Водночас для пасажирів віком до 18 років нічого не зміниться, додаткових документів не потрібно, додали в "Укрзалізниці".

Повернення коштів за придбані білети в разі відмови від поїздки здійснюється згідно з правилами перевезень пасажирів.

Що робитиме поліція

У поліції повідомили, що перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від коронавірусу за QR-кодом. Це стосується яко потягів, так і людних місць.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, на планшети поліцейських завантажили спеціальну програму, через яку вони швидко перевірятимуть сертифікати з "Дії" і скануватимуть паперовий його варіант.

"Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники Патрульної поліції України", - цитує Білошицького Департамент комунікації МВС.

За його словами, перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей - під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Для міжрегіональних перевезень автобусами також буде потрібен сертифікат про вакцинацію

Білошицький нагадав, що за виготовлення і збут підробленої медичної документації правопорушникам загрожуватиме покарання - від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі.

Тим, хто користуватиметься підробленими довідками чи сертифікатами, передбачене покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до 2-х років ув'язнення.

"Люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, будуть притягуватися до відповідальності за порушення карантинних умов", - додав Білошицький.

Обмеження по областях

З 18 жовтня ще чотири області перейшли в "червону" зону - Запорізька, Одеська, Дніпропетровська та Донецька. Херсонська область посилила обмеження з 15 жовтня.

Там забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, рингів і фітнес-центрів. Обмеження не поширюються на заклади, у яких 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від Сovid-19.

Також нові карантинні обмеження почали діяти і у Львові та області. Відтепер невакциновані від ковіду мешканці не зможуть відвідувати спортивні зали, кінотеатри та театри. А ресторани, ринки, магазини і ТРЦ зможуть працювати, якщо усі працівники вакциновані або ж регулярно здають ПЛР-тест.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ринки у "червоних" зонах працюватимуть, якщо усі працівники вакциновані

У "червоних" зонах для міжрегіональних подорожей вимагатимуть повної вакцинації.

За минулу добу в Україні кількість нових випадків COVID-19 сягнула 9 524. Померли 177 людей.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні хоча б однією дозою щепилися 7,9 млн людей. Понад 97% людей, які потрапляють до українських лікарень, є невакцинованими, наголошують там.