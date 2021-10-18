Поліція знайшла тіло чоловіка. ЗМІ пишуть, що це брат покійного мера Кривого Рогу

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка у Кривому Розі, якого знайшли мертвим у своїй квартирі. Місцеві ЗМІ пишуть, що це брат покійного мера міста Костянтина Павлова.

Як повідомляє поліція Дніпропетровської області, тіло 46- річного чоловіка знайшли в одній із квартир у Центрально-Міському районі Кривого Рогу.

До поліції звернувся знайомий загиблого. За його словами, загиблий вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий.

За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає. Причину смерті встановить судмедекспертиза.

На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група.

У поліції не повідомляють імені та прізвища загиблого.

Водночас місцеве видання "Первый городской" та місцеві блогери повідомляють, що загиблий - рідний брат покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрій.

Смерть мера

У серпні 48-річного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим. Речник Національної поліції Артем Шевченко підтвердив BBC News Україна, що "є ознаки самогубства, але реєстрація в ЄРДР буде як вбивство, стаття 115 Кримінального кодексу".

Тіло чоловіка із вогнепальним пораненням знайшли на веранді власного будинку.

Депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович опублікував у Facebook фотографії тіла загиблого у калюжі крові і повідомив: "Вбито нашого товариша Костю Павлова".

У коментарі журналістам колега Павлова по партії Нестор Шуфрич заявив, що не вірить у самогубство. Поряд з тілом на фотографіях лежить рушниця.

48-річний Костянтин Павлов був новою політичною "зіркою" ОПЗЖ - набрав 56,9% голосів виборців й випередив суперника зі "Слуги народу" на понад 15% під час виборів мера Кривого Рогу у 2020 році.

Він переміг кандидата, за якого відкрито агітував президент Володимир Зеленський, для якого Кривий Ріг є рідним містом.