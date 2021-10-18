П'ять днів без води. В Австралії дивом врятували двох юнаків з пустелі

39 хвилин(и) тому

Автор фото, NT POLICE Підпис до фото, Обидва мандрівники були виснажені й зневоднені, а їх ноги були стерті до крові

Двоє чоловіків змогли вижити без води і їжі після того, як заблукали у виснажливо спекотній і безлюдній місцевості на півночі Австралії. Їх несподіваний порятунок через п'ять днів після зникнення місцева преса називає справжнім дивом.

Пошуки 21-річного Шона Емітжа і 14-річного Патріка Махеша почалися минулого вівторка, після того, як вони не повернулися в Германсбург - спільноту аборигенів за 120 кілометрів від Аліс-Спрінгс - третього найбільшого міста Північної території Австралії.

За повідомленням поліції, молоді люди вирушили провести вікенд удвох в пустелі. Їм вдалося проїхати близько чотирьох годин по безлюдній місцевості, після чого їх блакитний Nissan Navara застряг в багнюці на дорозі.

Шон і Патрік переночували в машині, а наступного дня вирішили пошукати воду.

Як з'ясувалося згодом, чоловіки пройшли близько п'яти кілометрів у напрямку сусіднього пагорба, помилково вважаючи, що за ним проходить автомагістраль, що з'єднує північну і південну частину регіону - це єдина велика дорога у цій частині країни.

Зрозумівши, що рухалися в невірному напрямку, товариші провели ніч на пагорбі, де їм пощастило знайти джерело.

Востаннє мандрівники пили воду у вівторок.

Пошуки в пустелі

Пошуки тривали кілька днів. Зниклих юнаків шукали вертольотом, на землі рятувальникам допомагали аборигени.

Через екстремально високі температури у цьому регіоні (навесні вона сягає 40 градусів за Цельсієм), багато хто побоювався гіршого.

Однак у понеділок співробітники місцевої поліції повідомили, що обидвох мандрівників знайшли окремо. Хоча вони й були сильно виснажені, але живі й загалом неушкоджені.

Поліцейські назвали їх порятунок справжнім дивом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Двоє молодих людей майже тиждень поневірялися в австралійській пустелі

Патрика Махеша знайшли в п'ятницю ввечері в зарослях чагарнику, де він намагався сховатися від нищівної спеки. Чому молоді люди розділилися, невідомо.

Підліток самотужки пройшов пустелею близько 35 кілометрів, він страждав від зневоднення, а його ноги були стерті до крові. У якийсь момент він наткнувся на огорожу, уздовж якої йшов два дні.

"Лише завдяки чуду його помітили місцеві мешканці, які йому допомогли", - розповідає очільник місцевої поліції Кірстен Енгельс.

Після надання йому першої допомоги Патрік вказав рятувальникам напрямок, де шукати його товариша.

Шона Емітжа знайшли лише через добу. У поліції заявили, що зараз він проходить медогляд, але виглядає цілком здоровим. Рятувальники досі дивуються, як обидва чоловіки змогли вижити в подібних умовах.

"Їм надзвичайно пощастило залишитися в живих, - каже Енгельс. - Ми всі знаємо, які там суворі умови".

Влада рекомендує мандрівникам, які застрягли серед пустелі, залишатися поблизу своєї машини: автомобіль може бути хоч якимось укриттям, крім того, великий об'єкт значно простіше помітити під час пошуків з повітря.

Мандрівникам австралійською пустелею також наполегливо радять брати з собою запаси їжі та питва - з розрахунку чотири літри води на людину в добу.