Обмеження для невакцинованих. А як це працює у світі

Ілона Громлюк

ВВС News Україна

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Невдовзі сертифікати вимагатимуть в українців

З 21 жовтня українців без сертифікатів про щеплення від Covid-19 чи негативного ПЛР-тесту не пускатимуть у літаки, поїзди та автобуси міжобласного сполучення.

А з середини листопада невакцинованих освітян і чиновників можуть відсторонити від роботи без збереження зарплати.

Нова хвиля коронавірусу набирає обертів, і влада прагне збити її вакцинацією. Але в Україні обома дозами щепились лише 14% дорослих, в Києві - 39%.

Без обмежувальних заходів тепер майже нікуди - за ними живуть й інші країни.

"Забудьте про подарунки на Різдво"

Італія стала першою європейською країною, яка з 15 жовтня почала вимагати так звані ковідні чи "зелені" паспорти для роботи. Уряд попередив про це італійців за місяць.

Сертифікат про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест (кожні два дні) вимагатимуть від усіх працівників, незалежно від професії. Якщо вони не нададуть ці документи, їх або позбавлять зарплати, або оштрафують на 1,5 тис. євро. Штрафи чекають і роботодавців.

Більшість італійців підтримують такі заходи, але близько 20% працівників невакциновані.

Серед них особливо багато людей, які працюють на стратегічних об'єктах, - наприклад, у портах чи транспортних перевезеннях.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У світі вже пускають до кафе з Covid-сертифікатами

Ці працівники блокували траси, не виходили на роботу, і профспілки попереджали про брак сировини, палива, продуктів та можливий зрив таких комунальних послуг, як збір сміття. Порт Тріест, який став епіцентром протестів, страйкував чотири дні.

"Забудьте про подарунки на Різдво і попрощайтесь з відновленням економіки", - сказав один портовий працівник італійській газеті la Repubblicа, маючи надію, що наближення свят змусить міжнародних лідерів вплинути на італійський уряд.

Але 18 жовтня влада розігнала протести водометами і сльозогінним газом. Ультраправі політики просять уряд скасувати для невакцинованих працівників оплату за ПЛР-тести, які коштуватимуть їм 150 євро на місяць. Але міністри стоять на своєму.

Політично чутлива тема

Плата за ПЛР-тести, яку переклали на працівників, та вакцинація для всіх - це два нові тренди, які набирають обертів у ЄС. Раніше там майже скрізь почали вимагати тест при вході в бари, ресторани, музеї, нічні клуби та інші публічні місця.

У Західній Європі, де більшість населення вже отримали дві дози вакцини, ще влітку почали питати на вході в публічні місця ковідні паспорти, а також пережили свою хвилю протестів.

А от Британія, де захворюваність знову пішла вгору, зняла майже всі обмеження. Там не вимагають "зелені паспорти", дистанції та обов'язкових масок. Але Уельс та Шотландія не згодні з цим рішенням. У жовтні в цих регіонах почали запитувати сертифікат чи тест у всіх повнолітніх, які приходять у клуби чи інші приміщення, де перебуває понад 500 людей, чи на вуличні події за участю більш ніж 4000 людей.

Та найбільш розслабленою виглядає Східна Європа. Заступник директора Європейської ради з міжнародних відносин Весела Чернева сказала журналістам New York Times, що не бачить, аби уряди Східної Європи активно стимулювали вакцинацію у своїх країнах.

"Для них це політично чутлива тема", - припустила чиновниця.

Доказом цього є Словенія. Там з 15 вересня сертифікати чи тести вимагають як на вході на будь-яку роботу, так і буквально скрізь - в магазинах, ресторанах, салонах краси, і навіть у лікарнях. Через це незгодні (а більш ніж половина населення невакциновані) перекрили головну автомагістраль Любляни і кидались у поліцію пляшками.

Автор фото, Reuters

Але кількість нових випадків коронавірусу в регіоні зростає, тому країни мусять іти на такі заходи. Румунія, яка є "антилідером" серед великих країн Європи за головними показниками, з 3 жовтня вимагає сертифікат про щеплення чи довідку про перенесений Covid-19 в кінотеатрах, ресторанах і спортзалах.

Весілля та хрестини у країні можна проводити за умови, що всі гості покажуть сертифікат про щеплення, а зали заповнюються не більш ніж на 50%. Для всіх нещеплених оголосили комендантську годину, що триватиме з 23 вечора до 5 ранку на вихідних.

Разом з тим у Польщі влітку обговорювали ідею, що роботодавці можуть "переводити" своїх нещеплених працівників на роботу, яка не потребує контакту з людьми. Але поки що там не вимагають сертифікатів ніде.

Торговельні центри на замку

Обмеження є і поза Європою. У США ще в липні попередили, що у вересні нещеплені, які працюють на державній роботі, можуть втратити свою роботу.

Те ж загрожує населенню Єгипту, де ці правила почнуть діяти з 15 листопада.

У Ізраїлі з кінця серпня вимагають у всіх людей, починаючи з трирічних, сертифікати чи тести на вході в ресторани, музеї, бібліотеки, спортзали чи басейни. Без них можна ходити тільки у торгові центри та магазини.

А у Туреччині не потрапити навіть у більшість торговельних центрів. З 6 вересня для входу громадяни повинні мати або сертифікат про щеплення, негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену хворобу, що має відображатись у HES-коді - спеціальному внутрішньому документі, який повинні мати в тому числі туристи.

Без цих документів не потрапити на концерт, у кіно чи театр, на літак та навіть не купити проїзний у місцевий транспорт. Ці новини теж не всі приймають спокійно, але більше половини населення Туреччини вже отримали дві дози вакцини.