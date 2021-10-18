Червона зона, спалах поліомієліту та лист британської королеви у Крим. Теленовини ВВС
У випуску 18 жовтня:
- П'ять областей у червоній зоні через коронавірус. Але це ще не пік - попереджають у МОЗ і закликають вакцинуватися.
- Спалах поліомієліту на Рівненщині. Чому у родині паралізованої дівчинки не поспішають робити щеплення іншим дітям.
- Жіночі банди Лондона. Історії дівчат, яких затягнули до злочинних груп.
- І лист британської королеви у Крим. Як поштова адреса у Севастополі перетворилася на політичну маніпуляцію.
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