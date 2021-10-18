Червона зона, спалах поліомієліту та лист британської королеви у Крим. Теленовини ВВС

У випуску 18 жовтня:

  • П'ять областей у червоній зоні через коронавірус. Але це ще не пік - попереджають у МОЗ і закликають вакцинуватися.
  • Спалах поліомієліту на Рівненщині. Чому у родині паралізованої дівчинки не поспішають робити щеплення іншим дітям.
  • Жіночі банди Лондона. Історії дівчат, яких затягнули до злочинних груп.
  • І лист британської королеви у Крим. Як поштова адреса у Севастополі перетворилася на політичну маніпуляцію.

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