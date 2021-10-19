ЄС звинуватив Білорусь в авіаперевезеннях нелегальних мігрантів з Близького Сходу

12 хвилин(и) тому

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Міністри закордонних справ Німеччини, Литви, Латвії та інших країн Євросоюзу в понеділок обговорили можливість нових санкцій проти білоруської державної авіакомпанії "Белавиа" і туристичних фірм за організацію перевезення тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу до кордонів країн Євросоюзу.

Очільник МЗС Німеччини Хайко Маас, виступаючи на нараді міністрів закордонних справ ЄС, назвав білоруського керівника Олександра Лукашенко "ватажком державної банди контрабандистів" і сказав, що ЄС більше не буде закривати очі на те, як білоруська авіакомпанія заробляє на перевезенні нелегальних іммігрантів.

Латвійський міністр Едгар Рінкевичс закликав запровадити санкції і проти туристичних фірм, які беруть участь в організації турів в один кінець для іракців, сирійців, єменців і афганців, які мріють нелегально потрапити до ЄС.

"Ми готові запровадити (нові) санкції проти білоруської державної авіакомпанії", - підбив підсумки наради очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Щоправда, які саме реальні, а не декларативні санкції можна запровадити проти "Белавиа", якій після примусової посадки в Мінську літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту і так заборонили літати в Європу, ЄС ще не вирішив.

Одна з провідних газет Німеччини Frankfurter Allgemeine Zeitung пише про дискусію в ЄС щодо організованої Білоруссю міграційної кризи.

Газета розповідає, що спочатку білоруська влада возила тисячі мігрантів до Мінська (щоб потім відправити їх на кордони з Литвою, Польщею і Латвією) звичайними рейсами з Іраку, Йорданії та Лівану. ЄС натиснув на ці країни, і вони нещодавно припинили прямі рейси до Мінська.

"Відтоді режим Лукашенка вдався до нової тактики. Він відправляє власні чартери, які вилітають порожніми, а повертаються з пасажирами. При цьому ЄС виявився в незручному становищі: більшість своїх сучасних лайнерів Airbus Білорусь взяла в лізинг в Ірландії", - пише оглядач газети.

Одна з пропозицій, які обговорювали на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок - заборонити "Белавиа" лізинг літаків. Але ірландський міністр Саймон Ковіна, не сперечаючись з самою ідеєю нових санкцій, сказав, що розірвати вже наявні контракти буде проблематично, а більшість з них укладені на багато років вперед.

Компанії "Белавиа" вже заборонили рейси в Європу, але країни Балтії і Польща пропонують заборонити ще й обслуговування її лайнерів на технічних проміжних посадках.

За даними Frankfurter Allgemeine, очільник МЗС Німеччини Хайко Маас запропонував на нараді ще одну ідею: розширити санкційне законодавство ЄС таким чином, щоб під стандартні санкції потрапляли не тільки порушники прав людини, а й співучасники в організації нелегальної міграції. Це, як вважає автор статті, надасть іноземним фірмам, зокрема, ірландським, привід відмовитися від співпраці з Мінськом.

Frankfurter Allgemeine пише, що Німеччина та ЄС сподіваються вирішити, які саме санкції юридично і політично можливі, вже найближчим часом.

"На дворі стає все холодніше. Це означає, що серед людей, які застрягли на нічийній смузі між Білоруссю і Польщею, можуть бути нові смерті", - нагадує газета.