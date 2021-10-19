В Україні померла рекордна кількість хворих на Covid-19

1 година тому

Автор фото, УНІАН

В Україні за минулу добу померла рекордна кількість хворих на Covid-19 - 538 людей. Про це повідомляють Міністерство охорони здоров'я та Коронавірус_інфо.

Попередній рекорд смертності був 6 квітня, коли померла 481 людина.

Загалом кількість померлих за весь час пандемії в Україні сягнула 61,3 тисячі людей.

У понеділок, 18 жовтня, до лікарень ушпиталили ще 2 852 людей, одужали 7 776 людей.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання зафіксували в Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях - понад тисяча нових хворих у кожному з цих регіонів.

У МОЗ також повідомляють, що зростає кількість вакцинованих - за минулу добу 193 тисячі людей отримали щеплення. Загалом вже понад 8 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини, 6 млн 573 тисячі людей є повністю вакцинованими.

Червона зона зростає

Коронавірус поширюється в Україні дуже стрімко. Лише за минулий тиждень захворіло 105 тисяч людей, що на 11% більше, ніж тижнем раніше. Хвороба за сім днів забрала життя 2,3 тис. українців, що на 22% більше, ніж за тиждень до цього, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Смертей від Covid-19 в Україні зараз більше, ніж у першу хвилю. І однією з причин цього є поширення штаму Дельта.

"Більшість випадків коронавірусу зараз спричинені саме цим новим штамом. Він вже є у кожній області. Він більш заразний, швидше поширюється, люди важче хворіють", - говорить Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України.

Попри те, що у МОЗ ситуацію з ковідом називають контрольованою, лікарі у Харкові, Одесі, Чернівцях говорять про переповнені медичні заклади.

З понеділка, 18 жовтня, в Україні стали червоними Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеські області. Тут мають закрити все, окрім продуктових магазинів, аптек та заправок. Не працюватимуть торгові центри, кафе, кінотеатри, не відбуватимуться концерти та інші масові заходи.

Проте для вакцинованих відвідувачів будуть винятки. Тобто, якщо всі працівники, наприклад, ресторану і всі гості вакциновані, такий ресторан може працювати.

Нові карантинні обмеження почали діяти й у Львові та області. Відтепер невакциновані від ковіду мешканці не зможуть відвідувати спортивні зали, кінотеатри та театри. Ще раніше червоною стала Херсонська область.

Але червоних зон в Україні найближчим часом може стати ще більше, говорить Ігор Кузін.