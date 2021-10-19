Корнієнко став новим першим віцеспікером Ради. Що про нього відомо

55 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Верховна Рада обрала новим першим віцеспікером голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

За це проголосували 256 депутатів. Фракція "Слуга народу" дала тільки 222 голоси з 226 необхідних. Решту додали групи "За майбутнє" та "Довіра".

Раніше перший віцеспікер від "Слуги народу" Руслан Стефанчук став головою парламенту і зайняв місце звільненого Олександра Разумкова.

Пан Корнієнко має технічну освіту, був солістом у музичному гурті, продюсером та бізнес-тренером, а його скандальний вислів "сосна корабельна" став справжнім мемом.

Що про нього відомо

Новому першому віцеспікеру 37 років. Він є випускником КПІ, де 2007 року отримав кваліфікацію магістра хімічної технології та інженерії.

Пізніше, згідно з офіційною біографією, навчався у Вісбаденській академії психотерапії (Німеччина) та в Українському інституті позитивної психотерапії.

Працював журналістом студентських видань, менеджером українського рок-гурту "Крихітка", виконавчим продюсером мистецького об'єднання "Остання барикада" і бізнес-тренером.

З листопада 2018 року Корнієнко почав працювати в передвиборчій кампанії Володимира Зеленського, а у травні 2019 року очолив передвиборчий штаб "Слуги народу".

У липні 2019 року на парламентських виборах Олександр Корнієнко потрапив до Верховної Ради за партійним списком. Там він мав сьомий номер.

Головою партії "Слуга народу" спочатку були Іван Баканов та Олександр Разумков. Після них у листопаді 2019 року партію очолив саме Корнієнко.

Найгучнішим скандалом навколо пана Корнієнка за час його керівництва став інцидент перед місцевими виборами.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Фракція "Слуга народу" після призначення спікером Руслана Стефанчука і віцеспікером Олександра Корнієнка посилила свої позиції у Раді

У червні 2020 року відео зборів "Слуги народу" у Миколаєві з розмовами Олександра Корнієнка і керівника фракції Давида Арахамії здійняло шквал емоцій у мережі.

Політики не усвідомлювали, що їхня розмова транслюється, й вільно жартували з однопартійців.

Кандидатку партії на виборах мера Миколаєва Тетяну Домбровську Корнієнко назвав "сосною корабельною" за її зріст і витримку. А пан Зеленський при зустрічі з нею начебто мав так зрадіти, що викурив би усі Iqos, стверджував він.

Музикант

Раніше Олександр Корнієнко активно займався творчістю - був гітаристом, вокалістом та продюсером музичного гурту "2Саша".

У нього в декларації є право співвласності на пісні цього гурту, який має кілька цікавих треків на Youtube у дуже своєрідному стилі.

Гурт давав камерні концерти з 2012 до 2018 років, після чого, як вказано у них на сторінці у Facebook, митці поставили жирну кому.

Інший учасник цього гурту Олександр Санченко також зараз є депутатом Ради від "Слуги народу".

Майно

Родина пана Корнієнка, згідно з декларацією за 2019 рік, володіє двома квартирами та будинком. Є також автомобіль Citroen C5 за мільйон гривень та старенький Seat Ibiza.

Депутат заробив у Раді 160 тисяч гривень, а ще мільйон отримав від бізнесу.

Родина продала майна на 650 тисяч гривень, а у готівці тримають 70 тисяч доларів та 500 тисяч гривень.