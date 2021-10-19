"Вирваний з контексту" анекдот про бандерівців: як блогерка Привалова потрапила у скандал

1 година тому

Автор фото, Instagram yuliak89

Блогерка Юлія Привалова стала фігуранткою скандалу у соцмережах через анекдот про "бандерівців" на Червоній площі.

У підсумку продукти її торгової марки "здорової їжі" Yaro зникають з онлайн-магазинів.

Сама ж жінка каже, що все сталося "через вирвану з контексту ситуацію" й вибачається за анекдот.

Фото з Москви і анекдот

Юлія Привалова - засновниця торгової марки Yaro, "магазину здорової їжі". Її цукерки, печиво, соки, смузі та десерти продаються у супермаркетах та онлайн-магазинах по всій Україні.

"Юлія Привалова, засновниця YARO, надихалась в різних світових гуру здорового харчування… Юлія впевнилась, що здорове харчування - це вірний шлях і єдиний правильний підхід до свого тіла і здоров'я", - йдеться на її сайті.

Також Юлія - дружина середнього сина покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Данила Привалова.

Автор фото, Сергій Стерненко

17 жовтня блогер Сергій Стерненко опублікував скрін допису Юлії Привалової в Instagram, на якому вона сфотографувалася з чоловіком на Червоній площі у Москві.

Один з підписників залишив коментар: "Сепары". На що жінка відповіла анекдотом:

"Зустрічаються якось два бандерівця, один одному і каже:

- А я москалям гидоту зробив.

- Яку?

- А я їм на Червоній площі наклав!

- І шо, вони тобі нічого не зробили?

- Так я по тихому, в штани".

Зараз цього допису в її акаунті вже немає.

"Це Юля Прівалова. Невістка Кернеса, сестра нардепа з "Слуги народу" Козака та донька мера міста Сокиряни. Вона ненавидить Україну та любить окупантів. Виклала фото з Москви із українофобським "анекдотом". А ще Юля є власницею ТМ Yaro, під якою продають різну веганську їжу", - написав Сергій Стерненко.

Він закликав торгові мережи відмовитися від співпраці з Юлією Приваловою.

Пізніше користувачі почали писати, що онлайн-магазин Rozetka видалив продукти торгової марки Yaro зі свого сайту.

Зараз і справді біля цих товарів з'явилася позначка "відсутні у продажу".

Автор фото, rozetka.com.ua

"Власники даної компанії відкриті українофоби. Ніколи в житті більше не куплю нічого з виробів цієї марки", - йдеться в одному з коментарів до подарункового набору Yaro, який ще видає пошук на сайті Rozetka.

Водночас інша коментаторка назвала Rozetka "політичним дном" через видалення продукції Yaro: "З цього дня перестаю бути вашим клієнтом".

Що каже Юлія Привалова

"Весь тиждень я спостерігаю за тим, що відбувається навколо мене та моєї сторінки. Бачу, як через вирвану з контексту ситуацію, мене втягують в скандал, де суспільство розділяється на правих та неправих", - написала Юлія Привалова у своєму Instagram.

До посту вона додала фото прапору України.

Вона наполягає, що вважає себе патріоткою України, працює в Україні і сплачує тут податки.

"Що стосуюється анекдоту, то я не переслiдувала мети образити ним будь-кого. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття", - вибачилася жінка.

"Але також хочу наголосити: людину не визначають анекдоти, які вона розповідає. Людину визначає те, що вона робить, де вона живе і як вона живе. І тут ніхто не може мені закинути брак патріотизму", - додала Юлія Привалова.

А на акаунті Yaro з'явилася заява про те, що ідея компанії від початку була українською: "Ми ніколи не мали сумнівів у тому, що хочемо робити продукт в Україні, для України, з українськими підрядниками, сировиною і т.д."

"Ми хочемо бути чесними та вибачитися перед тими, чиї почуття були ображені. Але також хочемо зауважити, що уявлення про антипатріотичність компанії YARO є абсолютно помилковим. Ми бажаємо Україні найквітучішого процвітання та сподіваємося й надалі робити свій посильний внесок у її розвиток", - відзначили у компанії.