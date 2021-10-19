Дайвер знайшов 900-річний меч хрестоносця біля узбережжя Ізраїлю

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Меч за сотні років вкрили морські мушлі, але форма зброї все ще вгадується

Дайвер-аматор досліджував мілководдя на півночі Ізраїлю та знайшов древній меч, який міг належати лицарю-хрестоносцю 900 років тому.

Довжина леза меча - близько метра.

Дайвер Шломі Катцін знайшов його в морі біля міста Хайфа.

За минулі століття зброю вкрили морські організми, а сам меч був під шаром піску, який зсунувся, що й дозволило зробити знахідку.

У Відомстві старожитностей Ізраїлю планують очистити та вивчити меч, після чого його виставлять на огляд публіки.

Хрестові походи почалися у 1095 році й тривали протягом століть - європейські християни намагалися відвоювати у мусульман Єрусалим та інші частини "Святої землі", території на Близькому сході між річкою Йордан та Середземним морем.

Кармельське узбережжя, де знайшли меч, століттями давало захист кораблям під час штормів, каже Кобі Шарвіт, керівник відділу морської археології Відомства старожитностей Ізраїлю.

"Це здавна приваблювало торгові судна, які залишили по собі багато археологічних знахідок", - пояснює вчений.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Меч дуже важкий, каже Кобі Шарвіт

А знайдений меч історики пов'язують з фортецею Атліт, яку неподалік звели хрестоносці (європейські назви - де Сруа і Шато де Пелерін).

Це був один з найбільших форпостів хрестоносців у "Святій землі", який вони утримували до 1291 року.

Зараз на цьому місці залишилися руїни фортеці та середньовічне християнське кладовище.

"Меч важкий через каміння, яке до нього приклеїлось. Але ще й тому, що це залізний меч, до того ж дуже великий", - додає Кобі Шарвіт.

"Це означає, що хлопець, який тримав цей меч і бився ним, був дуже сильним. Я уявляю його на полі бою, з усіма обладунками та цим мечем", - розмірковує історик.

"Він точно мав бути у гарній формі. Можливо, вони були більшими за нас. І точно сильнішим. І це дивовижно", - резюмує вчений.