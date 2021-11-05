ЄС 9 листопада виключить Україну із зеленого переліку Covid-19. Що це означає для подорожей

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Франція вже з середини жовтня пускає тільки вакцинованих українців

Європейський Союз виключить Україну з "зеленого списку" безпечних з точки зору поширення коронавірусу країн. Таке рішення 5 листопада ухвалили посли країн ЄС, але офіційно про це мають повідомити на початку наступного тижня.

Про це повідомив керівник європейського бюро "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, цю ж інформацію підтвердило джерело ВВС News Україна у структурах ЄС.

Співрозмовники ВВС вказують, що рішення про виключення України з'явиться 9 листопада.

Майбутнє видалення України зі списку вже прокоментував керівник МЗС України Дмитро Кулеба і запевнив, що радикальних змін для українців зараз не буде. А дипломати працюють, щоб змін взагалі не було.

Перебування у цьому переліку означає, що ЄС рекомендує своїм членам скасувати обмеження на необов'язкові (туристичні) подорожі для громадян цих країн.

Україна була у цьому безпечному переліку з липня цього року, але ситуація з коронавірусом в Україні за останній місяць різко погіршилась.

Зараз безвізовий в'їзд до більшості країн ЄС для українців з ковідними документами відкритий.

Що зміниться для поїздок українців до ЄС і яким тепер буде перетин кордону?

Як це працює в ЄС

Через пандемію ЄС закривав кордони для несуттєвих поїздок громадян з третіх країн. Після того, як влітку ситуація з ковідом покращилася, а в ЄС запрацювали сертифікати про вакцинацію, європейські країни поступово почали відкриватися.

Це відбувалося не відразу і не всюди. Кожна європейська країна у різний час запроваджувала свої власні правила перетину кордону.

Такі країни як Болгарія та Хорватія відкрилися одними з перших - там при в'їзді вимагали лише ПЛР-тести, а згодом і сертифікат про вакцинацію.

Країни поступово відкривались для подорожей без вимоги ізоляції, а для в'їзду було достатньо ПЛР-тесту або сертифікату про вакцинацію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прикордонники перевірятимуть QR-код у сертифікаті

Однією з останніх відкрилася Італія. Лише наприкінці літа там скасували обов'язкову самоізоляцію для українців. Також лише нещодавно дозволила туристичні поїздки для українців Польща.

Хоча Рада ЄС внесла Україну у зелену зону з рекомендацією відкритись для туристичних поїздок ще 14 липня. Як бачимо, і до цього рішення ЄС, і після нього кожна країна союзу окремо вирішувала, за якими правилами мають подорожувати українці.

ЄС оновлює зелений перелік кожні два тижні й ще 8 жовтня експерти чекали на негативне рішення щодо Києва через ситуацію з коронавірусом. Цього не сталось, але такі країни як Франція та Німеччина самостійно обмежили в'їзд українцям тільки за сертифікатами про вакцинацію.

Так само і нинішнє рішення Ради ЄС матиме рекомендаційний характер для країн союзу, тому кожна з них сама вирішить, як посилювати правила.

Співрозмовники ВВС News Україна, знайомі з ухваленням рішення щодо України, прогнозують, що члени ЄС визначаться за кілька днів або ж не більше тижня.

І їхня позиція буде у тому числі залежати від ситуації з ковід в Україні.

Тому правила в'їзду в кожну країну ЄС українці мають ретельно перевіряти перед поїздкою на спеціальній карті МЗС.

Ймовірно, після того, як Україна випаде із зеленого списку ЄС, до деяких країн поїздки ускладняться. Але, швидше за все, в'їзд для за ковід-сертифікатом значна частина членів ЄС збереже.

Епідемічна ситуація погіршується не лише в Україні. За останні місяці Євросоюз вже суттєво скоротив перелік країн зеленої зони. Але для них, як от з Північної Македонії, більшість країн ЄС не закрили в'їзд, а лишили таку можливість з сертифікатом про вакцинацію.

"Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із "зеленого списку" ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів як торік", - говорить речник МЗС України Олег Ніколенко.

Щеплення допоможе

У серпні ЄС визнав українські ковід-сертифікати про вакцинацію. У більшості європейських країн наразі діють правила, коли вакцинованим українцям дозволено в'їзд, якщо вони пред'являть документи про щеплення.

Скоріше за все ці правила діятимуть і після виключення України з переліку "зелених" країн.

Як йдеться на сайті Ради Європейського Союзу, подорожі до ЄС мають бути дозволені таким категоріям:

вакцинованим,

людям, які здійснюють суттєві поїздки (проживають, навчаються, мають дозвіл на роботу в ЄС),

людям, які здійснюють не суттєві поїздки з країн зі списку ЄС.

Але вакцинація не вирішує всіх проблем. Китайська вакцина CoronaVac, якою масово щеплюють українців, і яка визнана ВООЗ, залишається невизнаною низкою країн ЄС.

Автор фото, ВВС

Рада ЄС рекомендує країнам дозволити в'їзд людей, які отримали щеплення вакцинами, схваленими Європейською агенцією лікарських засобів.

При цьому, радять також пускати подорожуючих зі щепленнями, які були схвалені ВООЗ.

Спільна вимога - щеплення має бути зроблене за 14 днів до поїздки.

Також низка країн ЄС вимагають документи про вакцинацію для в'їзду дітей з 12 років, а в Україні вакцинація дітей дозволена тільки нещодавно.

Крім документів про щеплення деякі країни також вимагають при в'їзді надати негативний ПЛР-тест, який був зроблений протягом 72 годин, або експрес-тест, зроблений за 48 годин до поїздки.