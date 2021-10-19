Отруївся алкоголем. Поліція розповіла, як помер брат покійного мера Кривого Рогу

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Про смерть 44-річного криворіжця поліція повідомила 18 жовтня. За даними місцевих ЗМІ, йшлося про Андрія Павлова - брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли застреленим в серпні.

Цю інформацію підтвердив на відео, оприлюдненому поліцією, свідок, який називає загиблого на ім'я.

Саме цей свідок, знайомий померлого, напередодні приїжджав його провідати. Потерпілий скаржився на проблеми зі здоров'ям та просив купити йому води.

"Ще запропонував йому - якщо ти погано почуваєшся, давай викличу швидку. А він - нічого не треба, я відлежусь", - розповів свідок.

Коли чоловік приїхав провідати потерпілого після роботи, він уже був мертвий.

"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - повідомляє поліція.

На тілі чоловіка не було ознак насильницької смерті.

Смерть мера

Автор фото, Костянтин Павлов

Лише за два місяці до інциденту, у серпні цього року мертвим знайшли 48-річного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Тіло чоловіка із вогнепальним пораненням було на веранді його власного будинку.

Речник Національної поліції Артем Шевченко підтвердив BBC News Україна, що "є ознаки самогубства, але реєстрація в ЄРДР буде як вбивство, стаття 115 Кримінального кодексу".

Пізніше поліція підтвердила, що не розглядає версію про вбивство, лише самогубство або доведення до самогубства.

"Характер поранення вказує на те, що постріл був здійснений з близької відстані, а камери не зафіксували сторонніх людей в будинку", - сказав заступник начальника головного управління Нацполіціі в Дніпропетровській області Олег Сліпчук.