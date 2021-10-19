Скандал між Польщею та ЄС, невакцинованих у Європі накриває четверта хвиля ковіду. Теленовини ВВС
У випуску 19 жовтня:
- Європа загрожує позбавити Польщу фінансової допомоги, якщо та не визнаватиме європейських законів. Баталії у залі засідань Європарламенту.
- Нова хвиля коронавірусу в Україні та Європі накриває переважно невакцинованих.
- Згадуємо Коліна Пауелла - першого афроамериканця на посаді Держсекретаря США. Він помер від ковіду.
- І вигадливі способи дати пластику друге життя. Та ще й продати перероблені з нього речі.
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