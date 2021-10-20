У Запоріжжі 12-річна дівчинка реанімувала маму, поки їхала швидка

57 хвилин(и) тому

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У Запорізькій області 12-річна дівчинка самостійно проводила реанімаційні заходи своїй мамі, якій стало погано. Завдяки діям підлітка, коли приїхала швидка, жінка була живою.

Про це повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини.

Інцидент відбувся 16 жовтня, дівчинка подзвонила у швидку через те, що її 35-річна мати втратила свідомість та перестала дихати.

"Диспетчер весь час залишалась на зв'язку - приблизно 11 хвилин - та надавала рекомендації по проведенню серцево-легеневої реанімації до приїзду бригади", - йдеться в повідомленні.

Саме дії дівчинки дозволили бригаді згодом успішно продовжити реанімаційні заходи та "отримати позитивний результат", підкреслили в центрі.

Жінку у важкому стані доставили до лікарні.

Згодом в центрі екстреної меддопомоги уточнили, що вже пізніше, у лікарні жінка все ж померла.