Єлизавета II відмовилася стати "бабусею року". "Людині стільки років, на скільки вона почувається"

58 хвилин(и) тому

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Королева Великої Британії не побажала прийняти звання "Бабуся року", яке присуджує британський гумористичний журнал для літніх людей The Oldie (назву видання можна перекласти як "Стариган", "Старенька", "Бабуся").

Єлизавета II ввічливо дала зрозуміти, що старою вона себе поки що не вважає, пояснивши свою відмову так: "Людині стільки років, на скільки вона почувається".

Пропозицію назвати 95-річну Єлизавету II "бабусею року" зробив письменник і телеведучий Джайлс Брендрет, який координує присудження нагороди. Він написав приватному секретарю монарха лист з питанням, чи не погодиться вона стати володаркою почесного титулу.

Відповідь помічника приватного секретаря королеви журнал опублікував повністю: "Її Величність вірить, що людині стільки років, на скільки вона почувається. Тому королева не вважає, що вона відповідає критеріям, необхідним для цього звання, і сподівається, що ви знайдете більш гідного одержувача".

Автор фото, THE OLDIE

Брендрет заявив, що це прекрасна відповідь, і висловив надію, що шанс порадувати королеву титулом ще випаде. "Можливо, в майбутньому ми спробуємо звернутися до Її Величності ще раз", - каже він.

Координатор нагороди пояснив, що Єлизавету II номінувала одна з представниць журі Морін Ліпман, яка таким чином мала намір відзначити лідерство монарха під час боротьби з пандемією коронавірусу.

Крім того, титул могли присудити їй перед 70-річчям перебування королеви на британському троні - так званим "платиновим ювілеєм", який будуть відзначати наступного року.

У 2011 році почесне звання "Консорт року" (чоловік королеви) від журналу The Oldie отримав нині покійний чоловік королеви принц Філіп, тоді йому виповнилося 90 років.

У відповідь на присудження нагороди герцог Единбурзький з властивим йому гумором сказав: "Коли вам нагадують, що роки проходять все швидше і з древньої картини вже починає лущитися фарба, це, зрозуміло, дуже допомагає настрою. Але добре, що тебе взагалі пам'ятають".

Принц Філіп помер в квітні цього року у 99-річному віці.

Звання "Стариган року" (або "Старенька, бабуся року") присуджують вже 29 років, в минулому його володарями ставали багато відомих людей, в тому числі художник Девід Хокні та дизайнер Пітер Блейк.

Журнал The Oldie створили як гумористичне видання, яке на своєму сайті пише про себе: "Не надто серйозна альтернатива пресі, схибленій на молодості і знаменитостях. Журнал The Oldie перебуває поза часом та поза віком, в ньому немає пенсійних порад, зате повно дотепності та радості".