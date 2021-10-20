Скандал з тиском ОП на "UA:Перший". У Зеленського назвали звинувачення нонсенсом

1 година тому

Автор фото, Facebook Мирослави Барчук Підпис до фото, Мирослава Барчук - телеведуча ток-шоу "Зворотний відлік"

Телеведуча програми "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі "UA:Перший" Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента в тому, що він тисне на журналістів. В ОП всі звинуваченні відкинули.

Про це журналістка написала в Facebook.

За її словами, Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу". Причому, на її думку, часто спікерів політсила підбирає не за фаховістю, а за лояльністю до ОП.

Кандидатів на ефіри начебто давно узгоджували люди, наближені до радника голови ОП Михайла Подоляка. Зокрема, Барчук назвала ім'я екстелеведучої Рени Назарової.

Проте останнім часом, за її словами, офіс став діяти жорсткіше саме щодо журналістів.

"Останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності "Слуг народу" на ефірах", - заявила Барчук.

За її словами, на останніх програмах вимагали присутності на ефірі конкретних депутатів або заявляли, що представники "Слуги народу" прийдуть на програму лише тоді, якщо туди не покличуть опозиційного політика Гео Лероса.

Барчук вважає, що це - "перші дзвіночки" загрози свободі слова та незалежній журналістиці.

"Я в професії давно, чудово пригадую, як все починалось у 2010-му, коли спочатку Ганна Герман (соратниця експрезидента Віктора Януковича - Ред.) визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів, потім просто забирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа", - пише журналістка.

Вона закликала колег "не піддаватись тиску і вголос говорити про випадки тиску і шантажу", а депутатів від "слуг" "не брати участі у цьому шантажі".

Інформацію про тиск підтвердив інший ведучий телеканалу "UA:Перший" Павло Казарін.

У соцмережах звинувачення журналістки вже назвали "темникогейт", натякаючи на так звані "темники", які надсилали в ЗМІ за часів президента Леоніда Кучми з інструкціями, як висвітлювати ті чи інші події.

"UA:Перший" створений на базі державного телебачення, але як суспільне телебачення має бути незалежним від влади. Хоча фінансується з бюджету.

Що відповіли в ОП?

Радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі BBC News Україна назвав коментар журналістки "емоційним", а звинувачення "некоректними та необґрунтованими".

"Незалежна редакційна політика будь-якого ЗМІ - це ключова ознака здорового суспільства і сучасної держави. Тобто пряме втручання в роботу редакцій - абсолютний нонсенс", - заявив він.

Автор фото, Офіс президента

Водночас він додав, що суспільство очікує від медіа незаангажованої модерації в ефірах, коли "всі сторони діалогу мають рівні можливості", натякнувши, що "UA:Перший" не завжди такі можливості забезпечує.

"Але якщо той чи інший представник влади бачить в ефірах того чи іншого проєкту послідовну та вперту незбалансованість позицій, постійну та явну заангажованість ведучих і редакції, то можна зрозуміти вкрай невелике бажання людей йти в ефір саме цього проєкту", - заявив Подоляк.

Він додав, що для ОП важливо, щоб на ефірах владу представляли змістовно і фахово.

"Тобто не ефір заради ефіру, а ефір заради роз'яснення тих чи інших ініціатив влади. Саме змістовність позиції - те, щодо чого депутати фракції чи інші представники широкої команди влади можуть отримати консультування в рамках цілком раціонального підходу до узгодженої єдиної інформаційної позиції", - заявив Подоляк.