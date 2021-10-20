Шириться нова мутація штаму Дельта. Чи варто непокоїтися

1 година тому

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Нова версія штаму Дельта, яку виявили у Великій Британії, викликала занепокоєння серед експертів, пишуть ЗМІ.

Мутація, що вже отримала назву AY.4.2, може бути на 10-15% заразнішою, ніж сама Дельта, яка своєю чергою шириться у сім разів швидше за оригінальний штам з китайського Уханю.

Зараз на AY.4.2 припадає до 10% випадків коронавірусу по всій Британії, попереджають дослідники.

Але окремі фахівці наголошують, що панікувати наразі не варто, адже поки що йдеться про незначне підвищення контагіозності, яке може і не мати значного впливу на перебіг пандемії.

Наскільки швидко шириться мутація?

За словами британської Financial Times, експерти "з тривогою" слідкують за новою мутацією, яка може передаватися на 10-15% швидше за оригінальну версію штаму Дельта.

Дослідники кажуть, що "наступник Дельти" зараз швидко поширюється Великою Британією, проте не такими значними темпами, як оригінальний варіант.

Якщо ці дані підтвердяться, AY.4.2 може стати найконтагіознішою мутацією у світі, наголошує газета.

Однак, як зазначає Франсуа Баллу, директор Інституту генетики в Університетському коледжі Лондона, Британія поки що є єдиною країною, де поширюється нова версія штаму, тому це може бути "випадкова демографічна подія".

Окремі експерти вже кажуть, що саме ця мутація могла спричинити високий рівень захворюваності на COVID-19 у Великій Британії, який наразі значно перевищує показники більшості країн Західної Європи.

Але на думку дослідника Джеффрі Баррета, одним тільки AY.4.2 пояснити зростання у Британії не можна, і, скоріше за все, йдеться про одразу декілька факторів: зокрема, відсутність вимог носити маски або дистанціювання.

Не такий небезпечний, як Альфа та Дельта?

У коментарі, який наводить The Times, Франсуа Баллу каже, що ситуацію поки що не можна навіть порівнювати з появою штамів Альфа та Дельта, які поширювалися значно швидше за оригінальний "вуханьський" варіант.

"Ми маємо справу з потенційно невеликим збільшенням контагіозності, яке не матиме такого впливу на пандемію", - каже фахівець.

За словами газети, AY.4.2 поки що мало зустрічається поза межами Великої Британії.

Наприклад, за офіційними даними, в США на нього поки що припало лише три випадки.

Британська Guardian пише, що AY.4.2 містить дві мутації - A222V та Y145H, однак за словами професора Раві Гупти, особливого занепокоєння вони не викликають, адже суттєвого впливу на вірус не мають.

Гупта наголошує, що концентруватися треба не на новому варіанті, а на тому, як знизити рівень "неконтрольованої" передачі вірусу у Великій Британії, зокрема через вакцинацію підлітків, які масово підхоплюють коронавірус у школах і потім заражають родичів.

Чи чекати нових штамів?

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Американська Washington Post пише, що хоча у США рівень захворюваності та смертності наразі знижується, вчені досліджують десятки можливих мутацій Дельти, тож розслаблятися зарано.

"Я думаю, що вірус ще не досяг максимальної контагіозності", - цитує газета імунолога Крістіана Андерсена.

За словами газети, наступний небезпечний штам, скоріше за все, походитиме від Дельти, але проблема полягає в тому, що еволюцію вірусів дуже важко передбачити.

Втім, поки ще немає підстав вважати, що Дельта еволюціонує у варіант, проти якого не працюватимуть вакцини.

Як наголошує дослідник Вон Купер, нові варіанти з'являються через велику кількість випадків захворюваності, бо "вірус стрибає від людини до людини сотні тисяч разів на день".

"Я думаю, нам треба поважати цей вірус, - цитує Washington Post Марію ван Керхове, епідеміологиню з ВООЗ. - Хоча ми хочемо домогтися певної передбачуваності, цей вірус і досі багато на що здатен".

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC