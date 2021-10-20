Facebook змінить назву. Чому так вирішили

1 година тому

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Як повідомляє видання The Verge, наступного тижня Facebook збирається змінити назву компанії.

Нова назва - секрет, який ретельно охороняють, і навіть серед вищого керівництва його мало хто знає.

Генеральний директор Марк Цукерберг планує повідомити про це на щорічній конференції Connect 28 жовтня, але, можливо, це станеться й раніше.

Як стверджує джерело The Verge, зміна назви покликана сигналізувати про розширення діяльності технологічного гіганта.

Facebook хоче, щоб його ім'я пов'язували не тільки з соціальними мережами (й усіма супутніми скандалами).

Мабуть, ребрендинг має допомогти позиціювати соцмережу Facebook лише як один з багатьох продуктів фірми, яка контролює ще й Instagram, WhatsApp, Oculus і кілька інших компаній.

Представник Facebook від коментарів утримався.

У компанії Facebook вже працює понад 10 тис. співробітників, зайнятих створенням реальних продуктів, наприклад, окулярів віртуальної реальності, які, на думку Цукерберга, в результаті стануть такими ж звичними, як і смартфони.

У липні він говорив, що протягом наступних кількох років компанію почнуть сприймати не як однойменну соціальну мережу, а як "мультивсесвіт".

Заразом ребрендинг може допомогти розділити в суспільній свідомості футуристичні проєкти Цукерберга й саму соцмережу, яка, як і деякі інші, переживає складнощі.

Колишня співробітниця компанії Френсіс Гауген нещодавно передала пресі низку внутрішніх документів і виступила перед комісією Конгресу. Антимонопольні регулятори у США та інших країнах уже кілька років намагаються добитися розчленування компанії, й довіра громадськості до бізнес-моделі Facebook падає.

Facebook - не перша відома технологічна компанія, яка змінила назву мірою зростання її амбіцій.

У 2015 році в межах масштабної реорганізації Google увійшов до холдингової компанії Alphabet, підкресливши таким чином, що це вже не просто пошукова система, а конгломерат компаній, які, серед іншого, ще виробляють автономні автомобілі та медичні технології.

Snapchat перейменували у Snap Inc. в 2016 році з виходом на ринок окулярів із вбудованою камерою Spectacles, і тепер компанія називає себе виробником камер.

Віртуальне майбутнє

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Facebook приділяє дедалі більше уваги технологіям наступного покоління.

Минулого літа компанія створила спеціальну команду зі створення "метавсесвіту". Зовсім нещодавно оголосили, що керівник відділу віртуальної і доповненої реальності Ендрю Босворт стане головним технічним директором.

А лише кілька днів тому Facebook оголосив про плани найняти ще 10 тисяч співробітників для роботи над метавсесвітом Європі.

Facebook вже вкладає значні кошти в розробки, пов'язані з віртуальною реальністю, наприклад, в свої гарнітури Oculus. Вони дешевші, ніж у конкурентів і, на думку деяких аналітиків, навіть приносять компанії збитки.

Автор фото, Oculus Підпис до фото, Oculus Quest 2 - одна з останніх розробок гарнітури віртуальної реальності

Компанія також створює додатки VR для соціальних мереж і для роботи, зокрема ті, які взаємодіють з реальним світом.

"Метавсесвіт допоможе відкрити доступ до нових творчих, соціальних та економічних можливостей. І європейці будуть формувати його від самого початку", - йдеться в повідомленні Facebook.

Компанія Facebook вже поглинула кілька своїх колишніх конкурентів, проте її керівництво стверджує, що метавсесвіт не побудує одразу одна компанія, і обіцяють співпрацювати.

Нещодавно компанія інвестувала 50 млн доларів у фінансування некомерційних груп, щоб допомогти "відповідально побудувати метавсесвіт". На реалізацію проєкту, як вважають в Facebook, піде ще 10-15 років.