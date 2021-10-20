Юрія Дудя покарали за "пропаганду наркотиків"
Зюзінський суд Москви визнав блогера Юрія Дудя винним у пропаганді наркотиків під час двох інтерв'ю та призначив йому штраф 100 тисяч рублів (37 тис. гривень), повідомила пресслужба суду.
У середу, 20 жовтня, в рамках справи заслухали результати психолого-лінгвістичної експертизи, яка мала визначити, чи була пропаганда наркотиків в інтерв'ю Дудя з блогером Івангаєм та репером Моргенштерном.
Експертизу провели в Науково-дослідному центрі судової експертизи в Калузі.
Адміністративну справу порушили 23 квітня, Дудя звинувачували в пропаганді наркотичних засобів з використанням інтернету.
Йому загрожував штраф до 1,5 мільйона рублів.
Через коронавірусні обмеження засідання у середу пройшло без слухачів і журналістів.
Обвинувачений Дудь в суд не прийшов. Рішення про штраф оскаржать, заявив його адвокат Ільнур Шарапов.
Раніше представник журналіста просив припинити справу в зв'язку з відсутністю складу правопорушення.
Сам Дудь ніяк не коментував справу, розгляд якої відклали в кінці липня саме через призначення психолого-лінгвістичної експертизи.
З ініціативи "Ліги безпечного інтернету"
У поліцію в квітні цього року звернулася близька до російського уряду організація "Ліга безпечного інтернету", створена для цензурування інтернет-матеріалів.
Голова організації Катерина Мізуліна, дочка відомої сенаторки Олени Мізуліної, стверджувала, що "офіційні експертизи підтвердили факти пропаганди наркотичних речовин в двох відеоінтерв'ю" - з блогером Івангаєм та репером Моргенштерном.
Моргенштерна той же Зюзінський суд 3 червня вже штрафував на 100 тисяч рублів за аналогічною статтею. Суд побачив пропаганду наркотиків в кліпах "Рожеве вино-2" та "Family". За словами адвоката репера Сергія Жоріна, три з чотирьох лінгвістичних експертиз пропаганди не знайшли.
Івангай після інтерв'ю звинувачував Дудя в цензурі, заявивши, що той прибрав з інтерв'ю найголовніше.
"Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся - жертва Голодомору. Дідусь - жертва репресій НКВС. А тепер Україна має війну з Росією", - написав Івангай в Twitter, назвавши Дудя "ссиклом".
У відповідь на це Дудь заявив, що "на монтажі викидається все нецікаве, іноді - те, що могло б бути цікавим, але висловлено настільки недоладно, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати".
Він опублікував вирізаний з інтерв'ю уривок і повідомив, що в день виходу інтерв'ю блогер написав йому в Telegram: "Дуже круто, дякую!".
Пізніше Івангай в своєму Instagram вибачився перед Дудем за свої слова.
Популярний блогер
Юрій Дудь - один з найпопулярніших в YouTube російських блогерів, у його каналу 9,5 мільйона підписників.
Він став популярним, коли почав робити неформальні інтерв'ю з реперами, яким ставив відверті запитання. Його "фішкою" стала відсутність заборони на нецензурну лексику і питання про гроші.
Блогер зберіг свій підхід і з іншими, вже більш іменитими гостями. Саме він поставив тренд на інтерв'ю-канали в російському сегменті YouTube.
Дудь відомий своїми опозиційними заявами. Він висловлює невдоволення чинною в Росії владою і засуджує арешт Олексія Навального.
Рішення у його справі винесли на тлі безпрецедентного для історії сучасної Росії тиску держави на незалежні засоби масової інформації та їхніх журналістів.
Їх один за одним Мін'юст РФ зараховує до "іноземних агентів".
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