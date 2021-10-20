Обмеження для невакцинованих. Як у "червоних містах" стають у черги на щеплення

Ілона Громлюк

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Черги за вакциною у Запоріжжі

19 жовтня в Україні зробили рекордні 226 тисяч щеплень проти коронавірусу. Днем раніше, за даними МОЗ, цей показник вперше наблизився до позначки у майже двісті тисяч уколів, а раніше на день кололи в середньому 100 тисяч людей.

Такий різкий стрибок стався на фоні оголошення 18 жовтня червоних карантинних зон у низці регіонів України. Там будуть суттєві пільги для вакцинованих на фоні фактично запроваджених місцевих локдаунів.

З минулого тижня Херсонська, а з понеділка і Запорізька, Донецька, Дніпропетровська та Одеська області перебувають у "червоній" карантинній зоні. Обмеження почали діяти у Львові, на черзі й Львівщина та інші регіони, яких невдовзі може стати більшість.

Там забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, рингів і фітнес-центрів. Обмеження не поширюються на заклади, у яких 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від Сovid-19.

А з 21 жовтня без вакцинації не будуть пускати до потягів та міжрегіональних автобусів.

Автор фото, УНІАН

Поліція вже готується до масових перевірок дотримання режиму роботи тільки за умови вакцинації.

Соцмережі знову заполонили фотографії із чергами до пунктів вакцинації.

"Темпи вакцинації зросли у кілька разів", - повідомив Михайло Радуцький, голова медичного комітету Ради.

За його даними, якщо у Дніпропетровській області тиждень тому за добу зробили 1,3 тис. щеплень, то в понеділок - 3,9 тис.

На Донеччині 10 жовтня вакцинували 300 осіб, а 18 жовтня - 1,5 тис. Те саме у Запорізькій області - 970 людей проти 1,5 тис., та на Херсонщині - 811 людей проти 1,8 тис.

"Армагедон" у Дніпрі

Черги, які утворились у понеділок в Дніпрі за вакцинами, мер Борис Філатов у своєму Facebook назвав "армагедоном".

"Ми агітували, переконували, вмовляли, стимулювали і лякали. Роздавали квитки в кіно та безкоштовний проїзд в громадському транспорті, погрожували звільненнями та карами небесними, - перераховує мер заходи, якими місто намагалось вмовити людей на щеплення. - Ми хіба що не стояли на голові".

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Черга за вакциною у Запоріжжі

"Але рівно в ту хвилину, як Дніпро заїхав у червону зону, наші дорогі та любі земляки вишикувались у величезні черги на вакцинацію", - написав Філатов.

У приймальній місцевого центру вакцинації "Менора" підтверджують, що підвищений попит на вакцини триває вже кілька днів.

Але заклад справляється з напливом - до роботи залучили більше медсестер.

До оголошення "червоної зони" у місті робили 3-4 тисячі щеплень, тепер у Дніпрі з кожним днем потік охочих вколотись збільшується.

"У понеділок з'яились черги, ми зробили 9,5 тис. вакцинацій у місті. У вівторок вже 11 тисяч. Буває таке, що люди приходять за годину і займають чергу, але всіх вакцинують. Ми нікому не відмовляємо", - заявив ВВС News Україна заступник мера і керівник департаменту охорони здоров'я міста Андрій Бабський.

Він каже, що у чергах є незадоволені незручностями, "але вони могли прийти вакцинуватись і раніше".

За даними чиновників, вакцин там достатньо.

Цього тижня місць більше немає

Черги на вакцинацію є і у Львові. У мерії BBC News Україна розповіли, якщо раніше щодня приходило вакцинуватись 2-3 тисячі людей на добу, то тепер 6-7 тисяч.

З 18 жовтня у місті почали діяти нові карантинні обмеження. Відтоді люди можуть працювати на ринку, в магазинах, ТРЦ, салонах краси, кафе та ресторанах лише за умови вакцинації (однією-двома дозами), з негативним ПЛР чи експрес-тестом, які треба робити кожні 72 години.

Можна також надати довідку про одужання від Covid-19 (чинна 180 діб), чи довідку про протипоказання від щеплення. Такі правила фактично діятимуть у всіх червоних карантинних зонах.

Інформацію про працівників роботодавці мають вести у спеціальному журналі. У разі перевірки відповідними службами, зазначає Львівська міська рада, власник чи адміністратор закладу має показати ці дані.

Театри, музеї, кінотеатри, галереї, філармонія та органний зал також пускатимуть лише людей з сертифікатом чи негативним ПЛР. Кількість відвідувачів - не більше 50% від загальної кількості місць.

Також заборонили працювати нічним клубам, а центри вакцинації почали працювати довше - цього тижня вони будуть відкриті з 10 до 18.30.

Система Helsi, через яку можна записатись на щеплення, показує, що вільних місць у місцевих центрах вакцинації ТРЦ "Victoria Gardens" та "Форум" цього тижня вже немає.

Підпис до фото, У ТРЦ "Форум" всі місця на тиждень розписані